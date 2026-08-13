El gasóleo se dispara un 14,5% en Galicia: así ayudará la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro

Llenar un depósito de 50 litros de un vehículo de gasóleo en Galicia es casi un 14,5% más caro que hace un año: desembolsamos de media 82,65 euros, 10,45 euros más que en julio de 2025. Si es gasolina, nos dejamos 80,35 euros, un 8,07% más. Estos datos, extraídos de los informes mensuales publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, transparentan una pérdida importante de poder adquisitivo de los ciudadanos y un golpe en las cuentas de numerosas empresas que dependen del combustible para su actividad. Es una de las consecuencias de la guerra de Washington en Oriente Próximo.

Este repunte de los precios energéticos, generalizado en toda España, ha obligado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a activar la cláusula de salvaguarda del colchón anticrisis y elevar la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo. El descuento subirá a 20 céntimos por litro a partir de septiembre, frente a los 5 céntimos previstos inicialmente para ese mes. La medida responde al alza del IPC de este carburante, que, en julio, superó el umbral del 15% interanual fijado por el departamento de Carlos Cuerpo. En términos generales, permitirá ahorrar 10 euros al llenar un depósito de un vehículo de 50 litros.

Aunque julio no ha sido el mes más duro —el combustible ya acumula alzas de dos dígitos desde la primavera (17,9% en marzo, 28,2% en abril y 23,9% en mayo—, la moderación de junio (14,1%) no ha bastado para evitar la activación automática de este mecanismo de protección para contener el impacto de la guerra entre Irán y Estados Unidos. En paralelo, la gasolina también subió de precio en julio, aunque el encarecimiento se situó por debajo del 15%, con un alza del 7,3% interanual. En este caso, el Gobierno mantiene el calendario de retirada gradual de las ayudas, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

El Ministerio destaca que el último real decreto-ley de medidas anticrisis tiene un enfoque protector «adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso». El resto de medidas siguen activas según lo previsto en este escrito. Además, defiende que tanto el primer Plan de Respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio, están cumpliendo su objetivo principal: moderar el impacto sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

En concreto, el Ministerio señala que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. «Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán», enfatiza. El Gobierno avanza que seguirá realizando un seguimiento «minuto a minuto» del impacto de la guerra sobre la economía española «de la mano» de los agentes sociales y de los sectores más afectados. En verano, el Ejecutivo central comenzó una retirada gradual de los descuentos a combustibles porque los precios parecían estables.

El Plan de Respuesta es flexible: permite actuar de forma quirúrgica donde es necesario, como queda reflejado en la subida a 20 céntimos en el descuento al gasóleo. El resto de las ayudas recogidas por este documento, como la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica y las ayudas al transporte y la agricultura, siguen activas según lo previsto en el real decreto-ley aprobado el 23 de julio.

El repunte de la inflación a nivel nacional, de un 3,6%, el mayor desde mayo de 2024, llega en un contexto de creciente tensión energética por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía por la que transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial, mantiene en vilo a los mercados y ha disparado la volatilidad del crudo. El Brent ronda los 90 dólares por barril, mientras la paralización de la terminal iraní de Jarg y los ataques de los hutíes en el mar Rojo, incluidos los dirigidos contra instalaciones petroleras saudíes, añaden amenazas al suministro internacional.