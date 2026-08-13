Aumenta la compraventa de garajes en Galicia, que bajan sus precios un 6%

El mercado de plazas de garaje en Galicia cerró 2025 con 11.066 compraventas, un 10,1% más que en 2024. La comunidad ocupa la séptima posición entre las 19 comunidades y ciudades autónomas por volumen de operaciones. El repunte de la actividad contrasta con la evolución de los precios: el valor medio de una plaza se situó en 13.246 euros, un 6% menos en términos interanuales.

Así lo reflejan los datos del Observatorio Urban Assets. Las 11.066 compraventas suponen el mejor dato de los últimos cinco ejercicios analizados, por encima de las 10.047 de 2024, las 9.371 de 2022 y las 8.304 de 2021. En 2023, en cambio, el mercado había retrocedido un 14,3%, hasta 8.033 operaciones. El avance de 2025, del 10,1%, refleja una recuperación de la actividad tras el descenso registrado dos años antes.

El precio medio cayó un 6% en 2025, hasta los 13.246 euros, frente a los 14.085 euros de 2024. También descendió el valor medio por superficie, que se situó en 1.019 euros por metro cuadrado, un 6,1% menos que un año antes. Galicia ocupa la duodécima posición nacional por precio del metro cuadrado, con un coste inferior en un 4,5% a la media española, situada en 1.067 euros.

Diferencias entre provincias

La comparación territorial muestra importantes diferencias entre provincias. A Coruña concentra el mayor volumen, con 4.728 operaciones, un 42,7% del total gallego, seguida de Pontevedra, con 3.761. Registraron aumentos del 9,3% y el 13%, respectivamente. Ourense fue la provincia donde más crecieron las compraventas, un 13,5%, hasta 1.130, mientras que Lugo cerró con 1.447, un 3,7% más. En todas las provincias aumentó la actividad.

Los precios evolucionaron de forma desigual. Pontevedra mantiene el valor medio más alto, con 15.176 euros por plaza, aunque retrocedió un 9,4% interanual. Le siguió Ourense, con 13.470 euros y un incremento del 7,2%, mientras A Coruña se situó en 12.609 euros, un 8,7% menos. Lugo presenta el importe más bajo, con 9.224 euros, tras caer un 1,1%. En precio por metro cuadrado, Pontevedra también lidera, con 1.213 euros, aunque baja un 7,6%, mientras Ourense alcanza 981 euros tras subir un 10,3%.

En la comparación con el conjunto de España, 13 de los 19 territorios analizados (comunidades y ciudades autónomas) presentan un precio medio por plaza superior al gallego, que alcanza los 13.246 euros frente a los 15.549 de media nacional. El País Vasco lidera el ranking, con 24.418 euros, seguido de Baleares, con 23.898, mientras Galicia aparece en la zona media-baja. En superficie, el metro cuadrado gallego, de 1.019 euros, también queda por debajo de los 1.067 euros nacionales. El mercado gallego destaca así por combinar un aumento de las operaciones con una reducción de los precios.