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Aimen capitanea desde O Porriño tres proyectos industriales europeos que movilizarán 25 millones

Lidera las iniciativas Agile, Sunrise y Vive, enfocadas en la eficiencia industrial, la fabricación fotovoltaica sostenible y nuevas tecnologías inmersivas para coches

Los tres proyectos han logrado cerca de 22 millones de euros en ayudas comunitarias, de los que la entidad gallega recibirá más del 15%

Una investigadora del centro porriñés Aimen manipula parte de la ingeniería de un proyecto.

Una investigadora del centro porriñés Aimen manipula parte de la ingeniería de un proyecto. / FdV

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Jorge Garnelo

Vigo

Los referentes de la investigación industrial europea juegan en casa. Y el centro porriñés Aimen es uno de ellos, como así lo acreditan periódicamente los proyectos europeos que se adjudica, y muchas veces coordina, para acelerar la transferencia tecnológica de las empresas de un vergel de sectores, desde la automoción hasta el naval, pasando por las renovables o la aeronáutica y el aeroespacial. Iniciativas como Agile, Sunrise y Vive, tres de las últimas que la entidad gallega lidera y en las que ya ha comenzado a trabajar o activará en breve. Movilizarán 24,5 millones de euros tras recibir una inyección de la Unión Europea de casi 22 millones. El 15% de esas ayudas (unos 3,5 millones) irá para O Porriño.

El proyecto de mayor presupuesto es Agile, que empezará el próximo mes de septiembre y durará cuatro años. Su objetivo es ayudar a las compañías que más energía consumen a producir de forma más flexible y eficiente; en definitiva, que las fábricas puedan adaptarse mejor a los cambios productivos y a los vaivenes de los costes energéticos y de las materias primas disponibles. Todo para que las plantas consuman menos recursos, pero también para que aprovechen mejor los que ya emplean, reduzcan sus emisiones y tomen decisiones beneficiosas para su productividad al disponer de más información.

En la práctica, la iniciativa desarrollará distintas soluciones (basadas en nuevas herramientas digitales, sensores, sistemas de control e inteligencia artificial) que se probarán en actividades industriales reales, como el reciclaje de cobre, la cerámica o el tratamiento de aguas residuales. Movilizará 11,7 millones y contará con una ayuda de casi 10 millones, de los que Aimen recibirá 996.500 euros.

El segundo proyecto, Sunrise, comenzó en junio y tendrá una duración de tres años. En su caso, el propósito es crear nuevos productos fotovoltaicos que no se limiten a los paneles tradicionales instalados sobre los tejados, dando lugar a nueva tecnología solar que se pueda integrar en piezas ligeras, resistentes y reciclables, fabricadas con materiales compuestos reforzados con fibra. Esto permitiría construir superficies o componentes capaces de generar electricidad a partir de la luz y, al mismo tiempo, cumplir una función estructural o de diseño, integrándose en edificios, infraestructuras u otros productos industriales. Dispone de un presupuesto de casi 7,3 millones y apoyos comunitarios por más de 6,4 millones. Y el centro porriñés se llevará cerca de 1,3 millones.

La tercera iniciativa, Vive, se inició el pasado mes de mayo y también se desarrollará durante los próximos tres años. Su finalidad es concebir nuevas formas de mostrar información dentro del vehículo para hacer la conducción más segura e intuitiva. Para ello, el consorcio abordará la producción de pantallas avanzadas tipo head-up display, similares a las que proyectan datos sobre los parabrisas, pero con tecnologías más inmersivas, basadas en holografía, realidad extendida y componentes fotónicos.

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Vive testará estas soluciones en simuladores, cabinas de vehículos y entornos de conducción controlada, evaluando tanto el desempeño de la tecnología como su efecto en la atención, la comodidad y la seguridad. La iniciativa movilizará unos 5,6 millones de euros, financiados íntegramente con fondos europeos, y Aimen captará casi 1,2 millones.

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