Punto y final a la viguesa Europrecis Galicia: la empresa de mecánica entra en fase de liquidación
La justicia dicta la resolución firme que pone fin a la andadura de la compañía auxiliar de automoción, naval o aeronáutica
La firma, que este año cumplía 45 años de trayectoria, no había logrado cerrar su venta tras un fallido «prepack» concursal
Europrecis Galicia entra en fase de liquidación. La jueza de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra número 3 (con sede en Vigo), Amelia María Pérez Mosteiro, dictó la resolución firme que pone fin a la andadura de la empresa viguesa especializada en mecánica industrial que no logró cerrar la venta tras un fallido prepack concursal y que, como adelantó FARO, solicitó de forma voluntaria el concurso de acreedores el pasado marzo.
El Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil) recoge este miércoles la resolución, fechada el pasado 3 de julio, así como las dimisiones de los adminsitradores solidarios Avelino González y Ricardo González.
La empresa había iniciado negociaciones para un preconcurso el pasado 10 de noviembre tras no poder hacer frente a las deudas y el 20 de marzo de este año el mismo juzgado resolvió la «intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado», momento en el que se nombró a un administrador concursal, Rubén Alberto López Paz.
La disolución llega tras estas semanas en las que o bien se presentó la propuesta de convenio o, vista la situación de la empresa, se consideró que no iba a prosperar y se optó la liquidación.
Deriva
En el momento de la solicitud del concurso, los trabajadores, cerca de 40, llevaban sin cobrar desde noviembre y la firma oficialmente había suspendido su actividad productiva el 8 de marzo.
La compañía, que este 2026 celebraba sus 45 años de vida, estaba especializada en utillaje para diversos sectores, principalmente el de la automoción. Entre sus clientes se encuentran compañías como Stellantis, Benteler o Faurecia, pero también otras vinculadas al naval o la aeronáutica.
Según las últimas cuentas disponibles, de 2024, debía a largo plazo 2,9 millones de euros, por los 525.000 euros a corto. Cifras importantes teniendo en cuenta que su facturación media se sitúa en unos 3 millones de euros (2,65 millones en 2024). Aunque la dirección intentó remediar la situación, finalmente se vio obligada a activar la figura del prepack concursal para vender sus instalaciones, la misma operación estrenó en Vigo Hijos de J. Barreras, cuando el astillero entró en crisis y terminó pasando a manos de Grupo Armón. En el caso de Europrecis Galicia, no se logró el objetivo.
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