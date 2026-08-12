Punto y final a la viguesa Europrecis Galicia: la empresa de mecánica entra en fase de liquidación

Europrecis Galicia entra en fase de liquidación. La jueza de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra número 3 (con sede en Vigo), Amelia María Pérez Mosteiro, dictó la resolución firme que pone fin a la andadura de la empresa viguesa especializada en mecánica industrial que no logró cerrar la venta tras un fallido prepack concursal y que, como adelantó FARO, solicitó de forma voluntaria el concurso de acreedores el pasado marzo.

El Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil) recoge este miércoles la resolución, fechada el pasado 3 de julio, así como las dimisiones de los adminsitradores solidarios Avelino González y Ricardo González.

La empresa había iniciado negociaciones para un preconcurso el pasado 10 de noviembre tras no poder hacer frente a las deudas y el 20 de marzo de este año el mismo juzgado resolvió la «intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado», momento en el que se nombró a un administrador concursal, Rubén Alberto López Paz.

Un trabajador de Europrecis Galicia con una de las maquinas / Europrecis

La disolución llega tras estas semanas en las que o bien se presentó la propuesta de convenio o, vista la situación de la empresa, se consideró que no iba a prosperar y se optó la liquidación.

Deriva

En el momento de la solicitud del concurso, los trabajadores, cerca de 40, llevaban sin cobrar desde noviembre y la firma oficialmente había suspendido su actividad productiva el 8 de marzo.

La compañía, que este 2026 celebraba sus 45 años de vida, estaba especializada en utillaje para diversos sectores, principalmente el de la automoción. Entre sus clientes se encuentran compañías como Stellantis, Benteler o Faurecia, pero también otras vinculadas al naval o la aeronáutica.

Según las últimas cuentas disponibles, de 2024, debía a largo plazo 2,9 millones de euros, por los 525.000 euros a corto. Cifras importantes teniendo en cuenta que su facturación media se sitúa en unos 3 millones de euros (2,65 millones en 2024). Aunque la dirección intentó remediar la situación, finalmente se vio obligada a activar la figura del prepack concursal para vender sus instalaciones, la misma operación estrenó en Vigo Hijos de J. Barreras, cuando el astillero entró en crisis y terminó pasando a manos de Grupo Armón. En el caso de Europrecis Galicia, no se logró el objetivo.