Rodman completa el pedido de 8 patrulleras para Aduanas con la entrega de la «Audaz VIII»

Rodman Polyships da carpetazo al pedido de ocho patrulleras para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El astillero moañés entregó esta semana la Audaz VIII, la última correspondiente a un contrato que se adjudicó en enero de 2023 por un valor total de 16,6 millones de euros. Su destino fue la base de la Aduanas en Huelva tras completar las pruebas oficiales.

Se trata de unidades modelo Rodman 55, construidas para el servicio de Aduanas. Constan de 17,33 metros de eslora por 3,98 de manga y según el astillero del Grupo Rodman han superado «ampliamente las prestaciones técnicas y operativas requeridas por el armador». Además, destacan que destacan como las patrulleras de alta velocidad más rápidas de su categoría, alcanzando velocidades de más de 65 nudos.

«Con la entrega de esta última unidad, Rodman culmina con éxito uno de los contratos más exigentes de su trayectoria reciente, tras construir y entregar, una a una, las ocho patrulleras que conforman la Serie Audaz», señaló el astillero en un breve comunicado.

Como explicó FARO, el plazo de entrega para este contrato se amplió de 36 a 53 meses después de que se constatasen problemas de índole externa que afectaban a los motores marca Castoldi, que «sufrían continuas roturas». Entonces se acordó que estos fueran sustituidos por sistemas de propulsión Hamilton de tipo waterjet con reductora de la marca ZF, lo que implicó remodelar algunas partes de las embarcaciones tal y como estaban proyectadas.