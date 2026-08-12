La compraventa de suelo en Galicia registra su mejor inicio de año desde 2008

La compraventa de suelo urbano en Galicia registró 203 operaciones en el primer trimestre de 2026, lo que supone el mejor arranque de año desde 2008. Hay que remontarse al inicio de aquel ejercicio para encontrar un volumen superior, con 248 transacciones, antes del estallido de la crisis inmobiliaria. Desde entonces, ningún comienzo de año había conseguido superar la barrera de las 200 operaciones, un umbral que el mercado gallego rebasa 18 años después. Así lo reflejan los datos más recientes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El mercado mantiene una evolución claramente positiva. Las 203 compraventas formalizadas entre enero y marzo, que suman 138.200 metros cuadrados en su conjunto, representan un incremento del 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 182 operaciones, y un avance del 9,1% en comparación con el cuarto trimestre del pasado año, que cerró con 186 transacciones. Las promociones inmobiliarias explican estos repuntes: existe interés por la compra de vivienda, sobre todo, en ciudades y concellos próximos.

Lo explica el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido. El escenario está marcado por la escasez de pisos y casas disponibles frente a una demanda que es elevada. «Los grandes fondos están vendiendo. Y han salido al mercado resquicios de la reestructuración bancaria», comenta. Fuentes consultadas por FARO destacan, además, el interés en el suelo por parte de promotoras potentes de España para la creación de vivienda. Mencionan la actividad de Nozar y del Grupo GS, entre otras firmas.

Por provincias, A Coruña, con una potente presión de demanda residencial sin resolver todavía, lideró la actividad y el aumento: 97 operaciones, un 42,6% más que un año antes, seguida de Pontevedra, con 62 (descenso interanual del 3,1%). Ourense registró 28 compraventas, un 16,7% más que en el primer trimestre de 2025. Lugo también redujo actividad: de 26 a 16 operaciones, una caída del 38,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Precio medio

El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en Galicia se situó en 139,2 euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior y del 29,5% en comparación con el cierre de 2025. Se trata del valor más elevado desde al menos 2021. El precio del terreno supone un tercio del coste de una promoción inmobiliaria aproximadamente, por tanto, repercutirá en los precios.

Por provincias, Pontevedra volvió a registrar el precio más alto, con 163,7 euros por metro cuadrado, un 20% más tanto en tasa trimestral como interanual. A Coruña alcanzó los 155,6 euros, tras dispararse un 60,8% respecto al primer trimestre de 2025, mientras que Lugo protagonizó el mayor incremento relativo, con una subida interanual del 85,3%, hasta los 95,4 euros por metro cuadrado. Ourense registró un precio medio de 72,4 euros, un aumento interanual del 21,5% y del 49,7% respecto al trimestre precedente.