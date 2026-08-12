El CDTI elige el dron terrestre para defensa y seguridad de Little y el CTAG

La propuesta viguesa para dotar al Ministerio de Defensa español de «robots terrestres» triunfa entre las multinacionales presentadas a la convocatoria del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). De las iniciativas de un total de 16 empresas que se presentaron para los dos lotes se han seleccionado siete, entre las que figura la planteada por la unión temporal de empresas (UTE) formada por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y la viguesa Little Electric Car. Tras el análisis de los diferentes proyectos, el proyecto Protau, vehículo basado en el todoterreno eléctrico Torgo, figura entre los mejor valorados a nivel técnico y uno de los cuatro que desarrollarán un UGV (unmanned ground vehicle) con ruedas.

Tras la firma de un convenio entre el CDTI y Defensa, el organismo lanzó el pasado abril una licitación por valor de 11,9 millones de euros (impuestos incluidos), destinando 5,9 millones para un UGV con ruedas y otros 6 para el que llevará cadenas. Como avanzó FARO en junio, la UTE viguesa se presentó para el primer lote, que entre sus requisitos fijaba la necesidad de una unidad con propulsión híbrida (con un pack de baterías, motor eléctrico y otro de combustión para biocombustibles), con un peso en vacío (tara) de entre 3.500 y 7.000 kilos capaz de cargar 2.000 kilos como mínimo y un motor de al menos 140 kW (o 190 CV) con una velocidad mínima de 75 kilómetros hora (50 km/hora en versión off-road).

CTAG y Little competían contra otras siete propuestas de nueve empresas como Escribano, Sener Aeroespacial, Iturri (con presencia en Galicia a través de RLA, Rodríguez López Auto), Miriad Global, Astibot y otra UTE formada por Unmanned Tecnologies con TSD. Y una vez analizadas las propuestas, la mesa de contratación resolvió que la alianza olívica merecía ser una de las cuatro seleccionadas junto a Escribano, Sener e Iturri.

Puntuación

En concreto, la UTE fue la segunda mejor valorada a nivel técnico, destacando así las capacidades de ambas partes, apoyadas también por la empresa madrileña DUMA Engineering Group SL y el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), de Sevilla. En total le otorgaron 58,25 puntos, solo superada por los 69,25 que obtuvo Escribano. En el apartado económico, CTAG y Little plantearon un máximo de 2,28 millones de euros (más de 2,7 millones incluyendo el IVA), siendo la tercera mejor con 9,14 puntos. En el global, entró como cuarta clasificada.

Por otro lado, los pliegos también incluían una derivada vinculada a futuros retornos económicos a percibir por el CDTI, como resultado de las ventas anuales netas de la futura explotación comercial de los UGV o a través de la entrada en el accionariado de las empresas. La UTE gallega planteó ofrecer un 4% sobre las ventas (Iturri, por ejemplo, lo elevó al 20%) y una venta de hasta 10.000 euros del capital.

El Torgo, el vehículo eléctrico creado por Little Electric Car. / Little

La propuesta presentada es el Protau, siglas para «PROTeccion AUtónoma», que básicamente empleará la plataforma del Torgo creada por Little para dotarla de toda la tecnología necesaria para convertirlo en un UGV de altas prestaciones.

En lo que respecta al otro lote, para un vehículo con cadenas, todas las empresas que se presentaron fueron seleccionadas. Se trata de la asturiana SVMAC, la madrileña Santa Bárbara Sistemas S.A.U. (propiedad de la multinacional estadounidense General Dynamics) y la UTE formada por Ficosa Automotive, Sascorp e Idneo.

La mesa de contratación acordó por unanimidad que las siete empresas seleccionadas para los dos lotes resultaran como adjudicatarias. En estos momentos se está completando la documentación necesaria de cara a la formalización de los contratos.