Cardama inicia la construcción del portacontenedores de 63 metros de eslora para Angola

Astilleros Cardama está enfrascado en la batalla legal iniciada por Uruguay a raíz de la rescisión del importante contrato de dos patrulleras oceánicas, con demandas presentadas desde Montevideo y un arbitraje internacional activado en Vigo contra el gobierno del país sudamericano. Muchos meses en los que la empresa ha guardado silencio y ha intentado continuar con su trabajo, encadenando proyectos de reparación como el del oceanográfico portugués Mário Ruivo y avanzando en poner en vigor otras nuevas construcciones. Una de ellos es el portacontenedores encargado por Angola, que ya ha entrado en vigor con la colocación de la quilla.

El Ministerio de Industria y Turismo publicó este martes el boletín informativo trimestral de construcción naval correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. En el apartado de nuevos contratos, figura la construcción C-249 en el astillero dirigido por Mario Cardama, cuyo destino final está en Angola. Según este documento oficial, se trata de una unidad de 2.050 GT (gross tonnage o tonelaje bruto) y 3.394 CGT (siglas en inglés para tonelaje bruto compensado).

El ferri proyectado en su momento por Angola que iba a construir Cardama. / Seaplace

Como ya adelantó FARO en 2023, es un buque que servirá para transportar hasta 80 contenedores en el país africano gracias a sus 63 metros de eslora. Pero lo más relevante es que el contrato nace de la reformulación de otro anterior que el Gobierno de Angola nunca llegó a poner en vigor. Es un pedido firmado a finales de 2014 para dotarse de un ferri para carga rodada en el enlace marítimo-fluvial entre Luanda (capital angoleña) y Cabinda. Un proyecto valorado entonces en 15,7 millones de euros y que ahora asciende a «algo más de 18 millones» de euros, según las fuentes consultadas.

Tras los trabajos previos sobre el papel, en los últimos días Cardama ya colocó la quilla para este barco en sus instalaciones. Una vez completado, pasará a engrosar la lista de barcos facturados por el astillero al país africano, que fue uno de sus principales clientes. Para allí fabricaron, por ejemplo, el multipropósito Kwanza y los remolcadores EPI Sucesso y Kalay, todo ellos de 2010 en adelante.