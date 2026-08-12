Más de 6.000 millones de ingresos, 21.000 empleados y presencia en 180 países: así es el gigante tecnológico que protagoniza la segunda mayor inversión extranjera del año en Galicia

112 millones de euros. Esa es la cifra que el gigante Wolters Kluwer ha pagado para hacerse con la viguesa Marosa, especializada en la automatización de facturas electrónicas y declaraciones de IVA. La aspiración de la multinacional neerlandesa, que cotiza en la bolsa de valores de los Países Bajos (Euronext Amsterdam) con el ticker WKL, es «crear un líder global en el sector de la tecnología fiscal». Según indica en su balance del primer semestre, espera que la compra genere una rentabilidad superior al coste del capital invertido en un plazo «de tres a cinco años».

Se trata de la segunda mayor inversión extranjera en lo que va de año en Galicia, solo por detrás de la adquisición de la también olívica ACSM por parte de la italiana Prysmian, que se zanjó con un acuerdo tasado en 169 millones. ¿Pero qué hace Wolters Kluwer y a qué revoluciones corre? La empresa es líder mundial en soluciones de información, software y servicios para profesionales de los sectores sanitario, fiscal y contable, de cumplimiento financiero y corporativo, legal y normativo, y de desempeño corporativo y ESG. Facturó más de 6.000 millones de euros en 2025, supera los 21.000 trabajadores y trabaja con compañías de 180 países.

Entre sus clientes están más del 90% de las Fortune 500 (las 500 mayores empresas de Estados Unidos), todas las grandes compañías de petróleo y gas y el 92% de los 50 mayores bancos del mundo. También las Big Four (las cuatro firmas de servicios profesionales más grandes del planeta en los sectores de auditoría, consultoría y asesoramiento legal; Deloitte, PwC, EY y KPMG). En el ámbito de la salud, llega a dos millones de profesionales clínicos y 44.000 instituciones y consultas.

«Hemos tenido un buen comienzo de año, con un crecimiento orgánico del 7% en los ingresos recurrentes, renovaciones sólidas en todo el grupo y grandes avances en el despliegue de varias soluciones avanzadas de inteligencia artificial», señala en su balance del primer semestre la CEO de Wolters Kluwer, Stacey Caywood. Los resultados de la multinacional entre enero y junio arrojan una facturación de 3.033 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de 893 millones, que dan lugar a un margen del 29,4%. Se encuentra saneada, con una deuda neta de 4.024 millones de euros, equivalente a dos veces su Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).

La compra de Marosa se formalizó el pasado 4 de agosto valorando la compañía viguesa en 11 veces sus ingresos anuales, teniendo en cuenta que la empresa impulsada por Pedro Pestana da Silva facturó cerca de 10 millones de euros en 2025, en torno a un 25% más que el ejercicio anterior. «El impacto sobre el beneficio neto ajustado de Wolters Kluwer (637 millones de euros) es poco significativo», resalta el gigante neerlandés sobre la operación. Con ella, los 120 profesionales de la firma olívica pasan a formar parte de ese «líder global en el sector de la tecnología fiscal» que busca emerger, y que apuesta por crecer en Vigo.