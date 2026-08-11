Dos pórticos grúa se encargarán de reflotar el «Pepe Barreiro» dos meses después de encallar en el astillero J. M. Armada

El pesquero Pepe Barreiro afronta sus últimas horas tumbado en el astillero J. M. Armada. Superadas las conversaciones con los respectivos seguros y negociada una solución técnica efectiva, el buque será reflotado dos meses después de encallar en las instalaciones de la firma viguesa tras un incidente subiendo a la grada. Para ello, se utilizarán dos grandes pórticos grúa instalados para la ocasión por la coruñesa Ardentia Marine, que según pudo saber FARO se encargará de la maniobra.

El arrastrero de capital gallego (con bandera de Francia) se quedó atorado el pasado 9 de junio en una de las vías de la atarazana después de que se produjese la rotura del pantoque sobre el que reposaba. Se quedó con sus casi 38 metros de eslora con la popa próxima al agua y el casco ladeado a estribor, en un accidente que recordó al sucedido en 2019 en el varadero de Lazareto, en la dársena coruñesa de Oza, con el Lumian, que se salió de las cuñas de madera y volcó hacia babor.

El Pepe Barreiro permaneció inmóvil todo este tiempo a la espera de que los peritos de las aseguradoras y la armadora tomasen una decisión. Finalmente se optó por levantar unas cuñas de hormigón sobre las que se han montado dos pórticos grúa para izar el barco y devolverlo a su posición natural a flote.

El «Pepe Barreiro» escorado en la grada de astilleros J.M. Armada en Teis. / Jose Lores

Esta delicada maniobra, prevista para este miércoles, la llevará a cabo Ardentia, especializada en servicios de salvamento marítimo y que ya trabajó en reflotar el Baffin Day, el arrastrero de la olívica Copemar que faenaba en Malvinas y que sufrió un aparatoso incendio en diciembre de 2020 cuando estaba amarrado en el muelle de reparaciones de Bouzas.

El Pepe Barreiro acababa de llegar de aguas de Gran Sol cuando se dirigió al astillero antes conocido como Astilleros y Varaderos Montenegro para una varada. En concreto, llegaba del puerto de Castletownbere, el que más utiliza la flota gallega que trabaja en el histórico caladero.