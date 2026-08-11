La neerlandesa Wolters Kluwer, cotizada en bolsa, compra la viguesa Marosa por 112 millones

Compra internacional de calado, la segunda mayor en lo que va de año en Galicia por volumen de inversión. La neerlandesa Wolters Kluwer, cotizada en bolsa, ha adquirido por 112 millones de euros el 100% de la viguesa Marosa, especializada en la automatización de facturas electrónicas y declaraciones de IVA. El objetivo de la multinacional es «crear un líder global en el sector de la tecnología fiscal», para lo que integrará las capacidades de la compañía olívica y sus 120 profesionales.

«Estamos encantados», reconoce a FARO el CEO de Marosa, Pedro Pestana da Silva. «Seguimos creciendo y necesitábamos un barco más grande», explica, dejando claro que la empresa con sede en rúa da Reconquista «es una pieza estratégica» para Wolters Kluwer y su valoración, por encima del mercado, se debe al buen ritmo al que se ha expandido estos últimos años y «al oleaje de regulación que va a llegar», lo que incrementará significativamente la carga de trabajo proyectada.

La operación se formalizó el pasado 4 de agosto, según se desprende del balance del primer semestre de Wolters Kluwer, publicado al día siguiente. La multinacional informa en dicho documento sobre la compra y la dimensión de Marosa, que el año pasado facturó cerca de 10 millones de euros, en torno a un 25% más que el ejercicio anterior.

«Las soluciones de cumplimiento del IVA y otras soluciones de Marosa complementan nuestro negocio actual de impuestos corporativos en Estados Unidos (CCH SureTax) y ayudarán a acelerar el desarrollo de una plataforma global de impuestos indirectos más amplia», expone Wolters Kluwer, que también ensalza la «amplia experiencia regulatoria» que aporta la compañía viguesa, su «tecnología probada» y su «extensa base de clientes multinacionales», entre los que se encuentran gigantes como Amazon, Coca-Cola, Driscoll’s, Johnson & Johnson, McCann Erickson o Lilly.

Pestana da Silva, por su parte, celebra estar «muy feliz» de que el comprador final haya sido europeo, teniendo en cuenta que también hubo interesados radicados en Estados Unidos. «Vienen a invertir aquí y a hacer crecer una empresa de Vigo en Vigo», ratifica.

La segunda mayor operación internacional en Galicia

La compra de Marosa por parte de Wolters Kluwer se sitúa, por ahora, como la segunda mayor inversión extranjera en Galicia en lo que va de año. En primer lugar está la adquisición de la también olívica ACSM por parte de la italiana Prysmian, que se cerró el pasado mes de febrero por 169 millones de euros.

Especializada en servicios submarinos, inspección y apoyo a la instalación de cables, ACSM se hizo conocida al bajar hasta el pecio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, con el propósito de esclarecer las causas de su naufragio. Con presencia también en Canarias y más de 20 años de experiencia offshore, se integró en la multinacional con sede en Milán para reforzar su negocio en las actividades auxiliares del transporte marítimo.