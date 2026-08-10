Automoción
El silencioso (gran) desembarco chino en Vigo: más de 6.000 coches de Leapmotor y Geely arriban a la terminal de Bouzas
La congestión en Amberes lleva a la marca de Stellantis a usar el puerto olívico para reembarcar y distribuir 5.300 vehículos por toda Europa
A ellos se suman otras 800 unidades asiáticas de la dueña de Volvo, que se transportarán por tierra a distintos puntos de España y Portugal
Mucho ruido mediático, pero poco motor. Ese es el áspero balance de la única escala en Galicia del Anji Forever, de la flota de SAIC, que el pasado 8 de julio desembarcó 700 vehículos de MG en el puerto exterior de Ferrol. A ojos de su alcalde, el popular José Manuel Rey Varela, este fue «o primeiro paso material dun proxecto industrial que marca un antes e un despois», en alusión al centro de ensamblaje de coches que el gigante asiático impulsará en este municipio gallego. La descarga quería poner a prueba la capacidad logística del noroeste de la comunidad. Y no hubo problema, todo marchó en orden. Pero en paralelo a ello, pasando completamente desapercibido, el Puerto de Vigo ha importado casi 10 veces más automóviles chinos. Aquí nadie pone en duda el potencial operativo de la ciudad, que corre a las mismas revoluciones que la mayor planta de automoción de España.
A la terminal de Bouzas han arribado 6.100 vehículos procedentes de la república popular de Xi Jinping, informan fuentes portuarias a FARO. De ellos, 5.300 se corresponden con modelos de Leapmotor International, controlada en un 51% por Stellantis y dedicada en exclusiva a la venta, exportación y fabricación de vehículos Leapmotor fuera de China.
La compañía ha decidido hacer de Vigo su puerta de entrada a Europa ante la congestión del puerto de Amberes (Bélgica), desde donde habitualmente distribuye sus vehículos a los Veintisiete. Se trata de una «operativa puntual», pero refleja el mayor rango de la infraestructura Ro-Ro olívica y la dimensión, cada vez más importante, que cobra la industria china ya no solo para Galicia, sino a nivel mundial.
Los modelos de Leapmotor serán ahora reembarcados para ser transportados a los mercados de la firma asiática en el bloque comunitario. Junto a ellos, 800 unidades con el sello de Geely (dueña de Geely Auto y otras enseñas como Volvo Cars, Polestar, Livan, Smart o Link&Co) se encuentran ya en Bouzas, en su caso para ser enviadas por carretera a diferentes puntos de España y Portugal.
Geely se asoció en abril con la gallega Pérez Rumbao para distribuir sus vehículos en los concesionarios de la compañía en Vigo y A Coruña, además de en Oviedo y Valladolid. El grupo que dirige Joaquín Pérez Bellido amplió así su oferta asiática, en plena expansión en todo el continente. En la carretera Camposancos también vende BYD, todo un referente del sector, las furgonetas Maxus, Xpeng o MG, que lidera las ventas de coches chinos en Galicia y el conjunto del país.
Los coches fabricados por la potencia asiática consolidan su posición en la comunidad autónoma, donde registran un 60% más de matriculaciones que hace un año. Durante el primer semestre se vendieron 2.258 vehículos de 19 marcas producidas en China, 13 más que en la primera mitad de 2023. A la cabeza se ubica MG (778 coches), seguida de la líder en eléctricos BYD (681) y el tándem formado por Omoda y Jaecoo (362 y 146, respectivamente), pertenecientes ambas al grupo Chery.
Vigo importó coches chinos valorados en más de 12 millones hasta mayo
No hay que retrotraerse mucho en el tiempo, solo basta con ir atrás hasta 2020, para dar con la época en la que los coches chinos eran incapaces de penetrar en el mercado comunitario. Su expansión ha sido brutal estos últimos años, en los que han ido arañando cada vez más cuota, exponencialmente, hasta el punto de comprometer las ventas de los fabricantes europeos. Y eso se nota ya en sus desembarcos.
Según los datos más actualizados de la Secretaría de Estado de Comercio, hasta mayo se descargaron por vía marítima en Vigo algo más de un millar de automóviles made in China valorados en 12,6 millones de euros. Son más del doble que hace un año, cuando en los primeros cinco meses del ejercicio llegaban poco más de 400 vehículos tasados en 5,4 millones.
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