El Gobierno pide «tranquilidad absoluta» y da por segura la compatibilidad de la planta de SAIC en Galicia con la seguridad nacional: «Es una inversión importante para España»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha salido este lunes a hacer una llamada a «la tranquilidad absoluta» tras conocerse las amenazas detectadas por el Ministerio de Defensa para la seguridad nacional con el proyecto de SAIC en Ferrol. «Todas las inversiones de ese calado tienen informes que analizan la viabilidad económica, la creación de empleo y la seguridad nacional», dijo Óscar López, a raíz de la publicación de dos informaciones de El País y El Mundo que recogen la inquietud tanto de Defensa como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el riesgo de espionaje industrial para las instalaciones del Ejército en Galicia y el astillero público Navantia, ubicados muy cerca de la futura planta del grupo chino que fabrica la marca MG.

López defendió el proyecto de SAIC como «una inversión muy importante para España» y garantizó que el examen del proyecto, que deberá recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, tuvo en cuenta todos los elementos, incluida la seguridad nacional. Achacó el análisis de Defensa a la «normalidad» en este tipo de procesos. El ministro está convencido de que la factoría puede ir adelante con todas las garantías. Se están mirando «todas las implicaciones» para tomar «las decisiones oportunas». En caso de que existan riesgos, «se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable». «Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienen y hacen viable la operación», dijo, en declaraciones a los medios de comunicación esta mañana.

El presidente de la Xunta ya reclamó esta mañana también al Gobierno que se haga posible esta compatibilidad. Tras mostrar su sorpresa por la información filtrada tras meses de tramitación en coordinación con el Ejecutivo central sin que se hubiera hablado «de falta de seguridad ni ningún riesgo», Alfonso Rueda defendió la «la oportunidad fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia» con la planta de SAIC y mostró su confianza en que no se tuerza.