Los nuevos convenios surfean la inflación en Galicia con una subida de sueldos del 4%, el tercer mayor incremento del país

A la espera de ver cómo evoluciona el coste de la vida por los muchos frentes abiertos en la economía a causa de la guerra en Irán y la falta de acuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz, zona de referencia en el tráfico mundial del petróleo, el encarecimiento de los combustibles y la electricidad colocaron la inflación en España en el 2,5% en julio, según el indicador adelantado publicado hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios repuntaron tres décimas respecto a junio. Hasta que se sepa el dato definitivo tampoco se conocerá la evolución en Galicia, que cerró junio con una variación anual del 3,3%.

Los convenios colectivos registrados hasta ahora en la comunidad surfean el nuevo envite de los precios. La subida salarial media pactada se sitúa en el 4%. No ocurre lo mismo en muchas otras comunidades, dejando el alza del conjunto del país en el 3,02%.

En lo que va de año entraron en vigor 175 convenios nuevos en Galicia que afectan a 20.404 empresas y casi 183.000 trabajadores. La subida no es la misma en función del ámbito. En los 134 convenios de empresa con 20.154 empleados vinculados se pactó un incremento del 2,95%. En los dos en grupos de empresa (221 trabajadores), llegó al 3,48%; y en los 39 convenios sectoriales con la mayor cantidad de personal involucrado (162.228), la subida alcanza el 4,13%, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo.

Galicia deja el tercer mayor avance en los sueldos, solo por detrás de Murcia (5,86%) y Baleares (4,03%). Por sectores, el mayor repunte en toda España se da en los servicios, con un 3,04%, seguido de la industria, con un 3,01%; la construcción, el 3%; y el sector agrario, el 2,69 %. Del total de 2.768 convenios con efectos económicos vigentes en julio de 2026, 836 cuentan con una cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo se revise al alza cada año en función del índice de precios de consumo (IPC) para proteger su poder adquisitivo. Engloban a 3,4 millones de trabajadores de un total de 8,6 millones, y un tercio de ellos con efectos retroactivos.

Situación desigual

La situación es muy desigual por sectores económicos. Mientras el 58,3% de los trabajadores de la industria y el 93,5% en la construcción que están amparados por la negociación colectiva disponen de estas cláusulas de garantía salarial en sus convenios, estos porcentajes apenas alcanzan al 6,3% de los trabajadores de la agricultura y al 26,2% de los trabajadores del sector servicios.

Las organizaciones sindicales y patronales deben negociar este año el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras vencer el pasado diciembre el acuerdo hasta ahora vigente, que recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025). Para el nuevo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% para los próximos tres años, es decir, un incremento de sueldos del 12% hasta el año 2028.

Además, han propuesto una subida adicional del 1% en los convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% adicional para los salarios que están un 20% por debajo del salario medio nacional y una subida del 3% para los que estén por debajo el 30%. De igual manera, plantean un incremento adicional del 1,5% para cada uno de los años en caso de desviación de la inflación.