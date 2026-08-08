La pesca intenta cautivar a los jóvenes con la jubilación anticipada e internet a bordo

El proyecto Mudarpesca, que reúne a entidades de España y Portugal, ha dado el primer paso para abordar uno de los grandes retos del sector pesquero: garantizar el relevo generacional y atraer nuevos profesionales a una actividad que afronta dificultades para incorporar mano de obra. Ha puesto en marcha encuestas online dirigidas a jóvenes que trabajan en el gremio y que no, así como a empresas y entidades que sí están vinculadas. El objetivo: generar una fotografía del estado actual de la pesca transfronteriza para diseñar medidas que contribuyan a asegurar el futuro del empleo, una de las grandes preocupaciones.

En el cuestionario dirigido a jóvenes que no forman parte del sector, Mudarpesca, liderado por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) pretende medir el grado de conocimiento sobre las oportunidades profesionales que ofrece, lo que, a su vez, es una forma de dar a conocer sus ventajas. En el caso de la pesca costera, se pregunta si los participantes identifican atractivos como la cercanía a la familia, la flexibilidad horaria, la estabilidad laboral, la elevada demanda de empleo, las buenas condiciones de seguridad o la posibilidad de desarrollar una carrera profesional gratificante y acceder a la jubilación anticipada.

Para la pesca de larga distancia, se citan los salarios superiores a los de otros sectores en tierra, los largos periodos de descanso entre campañas (dos-tres meses de trabajo y otros dos-tres meses de descanso), las mejoras en la conectividad a bordo (internet y móvil), la alta demanda de trabajadores o la posibilidad de retirarse antes de la edad ordinaria. A las empresas y entidades, se les pregunta por los perfiles profesionales más difíciles de cubrir o si consideran prioritaria una unificación o reconocimiento automático de titulaciones básicas entre países de la Unión Europea con tradición pesquera.

A los trabajadores jóvenes del gremio, se les pregunta por los requisitos que consideran imprescindibles para seguir en el mar a largo plazo, de qué manera creen que se podría dar a conocer la profesión de pescador en la actualidad o cuál fue el motivo por el que entraron en el sector. Según informa Javier García Galdo, director técnico de Sinerxia Plus Advance, empresa socia de Mudarpesca que se encarga de gestionar las encuestas, han rellenado los cuestionarios unas 300 personas desde su apertura.

Consultas a expertos

«Hay dos pasos en el diagnóstico del sector. Uno: realizar una estimación cuantitativa de las necesidades que hay para abordar el problema del relevo generacional, que lo hacemos a través de las encuestas. Por otro lado, la parte cualitativa: consultamos con expertos relacionados con el tema. En agosto, cruzaremos las informaciones y sacaremos una idea de cuál es la problemática existente en este reto del relevo general, tanto en España como en Portugal. A mediados de septiembre, presentaremos al resto de los socios lo que hemos obtenido», explica García Galdo.

El programa también contempla acciones de divulgación y la creación de un Grupo Delphi formado por personas expertas vinculadas al ámbito pesquero, además de varios grupos de trabajo con representantes del sector en España y Portugal. El propósito es recoger propuestas, detectar las necesidades comunes y establecer las líneas estratégicas, que, posteriormente, se compartirán en un foro transfronterizo previsto en Portugal. Otra de las actuaciones que recoge su calendario es el desarrollo de una plataforma digital para mejorar la conexión entre oferta y demanda de empleo y contribuir a acercar las profesiones del mar a nuevos perfiles laborales.