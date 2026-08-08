Cofano invertirá 3 millones en la planta de Vigo y proyecta otro récord de facturación por encima de los 340 millones de euros

La viguesa Cofano (Cooperativa Farmacéutica del Noroeste) celebra este curso sus 75 años de vida. Y lo hace con una salud envidiable. Sus furgonetas de reparto recorren las cuatro provincias de la comunidad desde sus tres centros repartidos entre la ciudad olívica, A Coruña y Ourense. Con ellas abastecen a más de 880 farmacias (el año pasado eran unos 870 socios) en un negocio que le llevará a romper de nuevo su récord de facturación, apuntando a superar los 340 millones de euros al final del curso. «Estamos creciendo por encima del mercado», explica su director, José Fernández González, que avanza que el objetivo es seguir creciendo y, sobre todo, mejorando sus centros: el próximo año invertirá 3 millones para explotar el potencial de sus instalaciones viguesas.

La sede de Cofano se encuentra en el polígono de O Caramuxo. Allí concentró el año pasado toda la actividad que tenía repartida entre Vigo y Pontevedra, por una cuestión de eficiencia y evitando así tener dos plantas separadas por menos de 30 kilómetros. Se trata de una instalación que es todo un ejemplo de automatización, con el objetivo de manejar el máximo de medicamentos posibles. Consta de dos naves, habiéndose estrenado una de ellas en 2021, coincidiendo precisamente con el 70 aniversario.

Alba Villar

Los planes de la cooperativa pasan ahora por seguir modernizando sus bases y la idea es comenzar precisamente por la olívica. Fernández señala que en el primer trimestre del próximo año ejecutarán una ampliación en la parte de la nave más moderna. «Es sobre todo para el crecimiento del autómata en un 50%», comenta.

Cofano gestiona cada día entre 140.000 y 150.000 cajas de medicamento y con esta operación de crecimiento prevé aumentar aproximadamente un 30% las referencias que entran en rotación. Para ello destinará esos 3 millones de euros, una cifra alta que se debe al complejo sistema que se instalará. «Hablamos una tecnología cara, de una empresa de ingeniería austriaca que es líder mundial en el sector y cuenta con sedes por todo el mundo», señala el director.

La siguiente base operativa en la que prevé invertir la cooperativa es la coruñesa, situada en el polígono industrial de la localidad de Coirós. Cofano adquirió allí una nave adyacente y ya están ideando un proyecto para «potenciar» las instalaciones, algo a perfilar en 2027. «La que usamos ahora es de 2.000 metros cuadrados y la adyacente es de 2.500», indica Fernández.

Estos planes llegarán después de festejar el 75 aniversario, cuya celebración está programada para mediados de septiembre. Para entonces ya estará mucho más definido con qué cifras culminará el año la agrupación. Sin embargo, su director destaca que los seis primeros meses ya están dejando un buen sabor de boca. «Este año nos va muy bien, creciendo por encima del mercado», comenta.

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La previsión que hizo a mediados del año pasado, de 315 millones de euros, se quedó finalmente corta, ya que cerraron con 323 millones. «Aunque todavía es temprano es probable que ahora lleguemos a una subida del 6%», resume ahora el director.