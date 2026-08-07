Roberto Verino pone el foco en México y Portugal con franquicias para su expansión y exprimirá los complementos con el salto a la planta 0 de El Corte Inglés

Roberto Verino presenta a su equipo como «una gran familia» de más de 400 trabajadores que arriman el hombro para mantener la identidad y valores «de siempre» en la marca, «pero construyendo una relación actualizada a los momentos actuales con el cliente y la sociedad». A ellos les brinda la buena evolución del negocio. La facturación alcanzó los 35,6 millones de euros en el ejercicio fiscal finalizado el 28 de febrero de 2025, según el balance depositado recientemente en el Registro Mercantil. Las ventas crecieron el 17,2%, repartidas entre los 35,5 millones en la comercialización de prendas, los 57.800 euros en otros productos y 38.500 euros en servicios prestados. El resultado refleja «la consolidación de los ratios» de la compañía, que mejora la facturación media por punto de venta un 5,4%. El margen bruto se elevó el 3,4% y el número de clientes creció el 3%, de la mano de una subida del 4% en el tique medio.

En la carta de presentación del informe no financiero, el histórico creador señala los cuatro pilares del actual plan estratégico del grupo: digitalización, innovación, sostenibilidad e internacionalización. Porque Roberto Verino quiere seguir creciendo. La marca «adquiere cada vez mayor relevancia en los mercados ya establecidos». España muy por encima del resto y en México y Portugal, sus dos grandes epicentros internacionales que seguirán allanando el camino del crecimiento a corto y medio plazo. Además de potenciar el canal online, apuesta por «un sólido plan de expansión para consolidar nuestra presencia en los mercados en los que estamos operando y abrir nuevos horizontes».

Roberto Verino defiende el papel que juegan las tiendas físicas para «poder transmitir nuestros valores y atención al cliente» y alentar «una relación con la marca que va más allá de una simple transacción económica». La red al cierre de ese ejercicio estaba formada por 164 establecimientos. Son 24 de gestión propia, 5 en régimen de franquicia, 8 oulets y 127 corners, incluida la larga relación con El Corte Inglés desde 1987. El ecommerce opera en España, Portugal, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Alemania, Austria y Finlandia.

La expansión

Para el mercado internacional, la compañía aspira a «afianzarse» en México. Está presente en el país desde hace seis años, apoyándose en Palacio del Hierro. Ocupa el top 5 en ventas de ropa de mujer en los grandes almacenes mexicanos. Aprovechando que allí la marca tiene una valoración muy en línea con la de España, ahora se abre una segunda fase de crecimiento, como adelantó la consejera delegada, Dora Casal, hace unas semanas en el podcast 1,99 Retail, con otros modelos «como franquicias u otro tipo de desarrollos». Es la misma estrategia que se ejecutará en Portugal, con menor presencia y de la mano de El Corte Inglés. La hoja de ruta a cuatro años vista en suelo luso prevé 3 inauguraciones, abriendo la puerta también a franquiciados. «Buscamos partners que entiendan que el recorrido no es para un año o dos, sino una asociación a largo plazo», indicó.

En territorio nacional, Roberto Verino continuará con la incorporación de la nueva imagen de marca en las tiendas abiertas y el plan de restyling acordado en 5 años en los corners de El Corte Inglés, donde, además, se da «un salto cualitativo» con el estreno de puntos de venta también complementos en la planta 0. «Es un tema natural. Esta marca tiene un desarrollo muy amplio en España, muy consolidada en la mente del cliente, como en el ecosistema de moda español», explica Casal, que admite que todavía hay «algunas ciudades» pendientes de conquistar. «Vamos lentos —añadió—, pero seguros».