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Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 busca superar los 20.100 puntos en una semana marcada por máximos históricos

El petróleo repunta por encima de los 80 dólares ante el temor a un cierre del estrecho de Ormuz tras las tensiones en Oriente Próximo

Los inversores operan con prudencia a la espera del dato del empleo de EEUU

Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España).

Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

El Ibex 35 se despide de una semana repleta de máximos históricos con dudas. El selectivo español se aleja de su próximo récord en la última sesión de la semana tras romper los 20.180 puntos el pasado jueves, en una semana marcada por la conquista de tres hitos bursátiles. El parqué madrileño se desmarca del tono alcista en el Viejo Continente al entorno de cautela en los mercados de renta variable en Wall Street y Asia este viernes con una caída del 0,14%.

Los operadores buscan la prudencia este viernes a la espera de conocer el dato del empleo en Estados Unidos, un termómetro clave para medir la resistencia del mercado laboral en el país norteamericano. Con estos datos, el mercado decidirá si rebajar o aumentar sus expectativas de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El petróleo volvió a repuntar tras mantenerse por debajo de los 80 dólares el barril durante casi toda la semana, ya que la escalada de tensiones en Oriente Próximo avivó los temores de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz. Irán afirmó el jueves que tenía la intención de impedir el paso de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho estratégico, según los medios locales y después de que los temores sobre la inflación volvieran a cobrar protagonismo.

Los índices en Asia más expuestos a la inteligencia artificial (IA) volvieron a ceder posiciones con fuerza este viernes.

Telefónica es el farolillo rojo de la sesión este viernes con una caída del 1,14% en el primer tramo de la sesión, con valores bancarios como el Banco Santander (-0,81%) y Bankinter (-0,55%) por detrás.

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El resto del Viejo Continente amanece en verde este viernes. La Bolsa de Fráncfort asciende un 0,48% por encima del Euro Stoxx 50 (+0,36%), la Bolsa de París (+0,34%) y la Bolsa de Milán (+0,13%).

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Fuente: El Periódico

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