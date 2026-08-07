Dato inesperado
La economía de EE UU destruyó 23.000 empleos en julio
La educación pública local perdió 50.000 puestos y el sector sanitario sumó 22.000
Agencias
La economía de Estados Unidos destruyó 23.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de julio, un resultado muy por debajo de lo esperado por el consenso del mercado, que anticipaba un nuevo mes de creación de empleo, según el dato publicado por el Departamento de Trabajo, aunque la tasa de paro bajó una décima, hasta el 4,1%.
Asimismo, se ha revisado a la baja los datos de creación de empleo correspondiente a los meses anteriores, rebajando a 63.000 nuevos puestos el empleo generado en mayo, frente a los 129.000 anunciados, mientras que el dato de junio ha sido revisado a 20.000 nuevos empleos, en vez de los 57.000 originalmente estimados. De tal modo, el empleo combinado de mayo y junio fue 103.000 puestos de trabajo inferior al reportado anteriormente.
En julio, el Departamento de Trabajo ha destacado que el empleo en la educación pública local disminuyó en 50.000 puestos, mientras que el comercio minorista perdió 19.000 empleos y las actividades financieras continuaron su tendencia a la baja con la destrucción de 14.000 puestos en julio. Por contra, el empleo en el sector sanitario continuó su tendencia alcista (+22.000), pero a un ritmo más lento.
De su lado, en julio, el salario promedio por hora de todos los empleados del sector privado no agrícola fue de 37,62 dólares, un 3,2% más que un año antes. En cuanto al desempleo, el Departamento de Trabajo estima que en julio el número de parados se redujo a 6,9 millones, lo que representa un descenso mensual de 178.000 personas sin empleo registradas.
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