La compraventa de viviendas en Galicia encadena su tercer mes seguido de caídas y los promotores avisan: «El mercado no tolera más subidas de precio»

La compraventa de vivienda en Galicia encadenó en junio su tercer descenso interanual consecutivo tras retroceder un 7,68% respecto al mismo mes de 2025. Se formalizaron 2.057 operaciones, frente a las 2.228 de un año antes, lo que transparenta una prolongación de la tendencia negativa iniciada en abril y que continuó en mayo. Contrasta con la recuperación en el conjunto del país, que registró un alza de las operaciones del 1,6% en junio.

El mercado residencial arrancó el año con un comportamiento desigual. Tras una ligera caída en enero (-1,69%), las operaciones repuntaron en marzo (+3,32%), único mes con crecimiento interanual en el primer semestre. Sin embargo, ese avance no tuvo continuidad y dio paso a una nueva fase de contracción de las operaciones. Así lo reflejan los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso de las compraventas en Galicia se concentró en el mercado de segunda mano. Las operaciones sobre vivienda usada cayeron un 12,36%, al pasar de 1.658 a 1.453. En cambio, la nueva registró un incremento del 5,96%, con 604 transacciones frente a 570. La vivienda protegida acusó la mayor caída relativa, del 19,72%, al bajar de 71 a 57 operaciones, aunque su peso en el mercado es reducido.

Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), explica que el mercado se ha estabilizado. «Hay un estancamiento. Ya no tolera más subidas de precio», comenta antes de indicar que este escenario «difícilmente» podría derivar en un abaratamiento de los pisos y casas «si no bajan los costes», que «se han duplicado desde hace tres años», sobre todo, por el encarecimiento de los materiales y la mano de obra.

El precio medio de las transacciones de vivienda libre en Galicia alcanzó los 156.036,2 euros en el primer trimestre de 2026, un 17,72% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se situó en 132.549,7 euros, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El incremento refleja el encarecimiento del mercado residencial gallego en apenas dos años, con un aumento de 23.486,5 euros en el valor medio de las operaciones.

El ajuste comenzó en abril, cuando las compraventas descendieron un 7,17%, y se intensificó en mayo, con una caída del 10,98%, la más acusada del semestre. Aunque en junio el retroceso se moderó, la evolución confirma una pérdida de dinamismo del mercado gallego tras el repunte registrado en marzo.

Si acercamos la lupa a 2026, el mercado arrancó con 2.263 compraventas en enero, descendió a 1.965 en febrero, se recuperó hasta 2.239 en marzo y volvió a perder fuelle en abril, con 1.928 operaciones. En mayo, remontó ligeramente, hasta 2.068, y, en junio, volvió a retroceder, hasta las 2.057 transacciones.

La caída interanual más acusada se registró en la provincia de Lugo, donde las compraventas de vivienda descendieron un 8,82%, al pasar de 306 operaciones en junio de 2025 a 279 este año. Le siguió Pontevedra, con un retroceso del 8,56% (de 631 a 577), mientras que A Coruña redujo las transacciones un 7,38%, de 1.030 a 954. Ourense fue la provincia que mejor resistió, con una bajada más moderada, del 5,36%, al pasar de 261 a 247 compraventas.

Galicia es una de las seis comunidades autónomas en las que se reducen las compraventas de viviendas con respecto a junio de 2025. También lo hace en Ceuta y Melilla. Cayeron en la Comunidad Valenciana (-0,01%), Extremadura (-1,60%), País Vasco (-5,52%), Islas Baleares (-11,73%) y Cantabria (-21,54%). Encabezan los incrementos la Comunidad Foral de Navarra (+22,64%), Castilla-La Mancha (+22,20%) y Asturias (+10,36%).