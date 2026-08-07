CIG y CC OO cargan contra el preacuerdo para las bajas de la Xunta: «Criminaliza las incapacidades y culpabiliza a los trabajadores»

CIG y CC OO son los dos grandes ausentes del preacuerdo para afrontar el incremento de las bajas laborales en Galicia. Y muy críticos con el proceso y el resultado. Con el matiz de los detalles «exactos» pendientes de conocer, ambas centrales arremeten contra «la criminalización» de las incapacidades temporales y «la culpabilización de la clase trabajadora».

«No introduce ninguna modificación de fondo respecto de las políticas impulsadas por el Partido Popular», afirma Paulo Carril, secretario xeral de la CIG. Ve únicamente un cambio en la «denominación de la problemática de las bajas laborales», pero «consolida un modelo basado en el control de las personas trabajadoras, en el refuerzo del papel abusivo de las mutuas y en la criminalización» de los procesos. «Estamos ante un preacuerdo que hace un blanqueamiento de los anuncios y de las mentiras repetidas mil veces por la patronal, de las que el PP se hizo máximo defensor y ahora UGT colaborador», clama Carril. «Hoy más que nunca, reivindicamos una vez más -indice-, que enfermar no es delito porque la salud es un derecho».

Desde CC OO arremeten contra un preacuerdo fruto «de un diagnóstico que culpabiliza a las personas trabajadoras». La razón de su portazo a las negociaciones. «La respuesta al mal llamado absentismo debe nacer de un diálogo social serio», indica Armando Iglesias, secretario de Negociación Colectiva, Saúde Laboral e Transicións. Asegura que la Xunta «emprendió la persecución y control de las bajas desde el minuto uno» de la mano de «la amplificación de la voz de los empresarios» por parte de Presidencia y la intervención desde Sanidade con «medidas contra la clase trabajadora». «Por muchas maniobras mediáticas que se hagan, hay una realidad social incontestable: las personas que trabajan en Galicia son honestas y productivas, y los beneficios que las propias empresas gallegas declaran son buena prueba de esto», reivindica el sindicato.