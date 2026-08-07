La cartera digital 'made in Galicia' para identificarse en Europa con menos certificados

Europa avanza hacia un sistema en el que ciudadanos y empresas podrán acreditar su identidad o determinados documentos desde una cartera digital, sin depender siempre de certificados electrónicos tradicionales. En ese escenario quiere posicionarse el centro tecnológico gallego Gradiant, que acaba de presentar NovaWallet, una solución diseñada para empresas y administraciones y preparada para integrarse en el futuro ecosistema europeo de identidad digital.

Según explicó este viernes el centro en un comunicado remitido a los medios, NovaWallet permite identificarse de forma segura y almacenar, emitir o comprobar credenciales digitales verificables. Gradiant sostiene que la herramienta puede reducir el uso de certificados tradicionales en determinados procesos y simplificar trámites como el alta digital de clientes o usuarios.

La solución está preparada para trabajar dentro del ecosistema EUDI Wallet, la cartera europea de identidad digital, y Gradiant asegura que ha sido pionera en obtener el sello de conformidad EBSI.

Qué permite hacer

El funcionamiento busca trasladar al entorno digital documentos y acreditaciones que actualmente deben demostrarse mediante certificados u otros procedimientos. Una organización puede utilizar NovaWallet para emitir una credencial, comprobar que otra es auténtica o actuar como entidad de confianza.

En la práctica, podría emplearse en procesos de identificación de clientes, incorporación de trabajadores, acceso a determinados servicios o emisión y comprobación de documentación digital.

El director de Seguridad y Privacidad de Gradiant, Juan González, explica que el desarrollo utiliza conocimientos en criptografía avanzada y tecnologías de protección de la privacidad. El centro señala también que combina herramientas de inteligencia artificial y blockchain para reforzar la seguridad y la confianza en las verificaciones.

Además de simplificar trámites, Gradiant apunta a una reducción de costes para empresas y administraciones al automatizar procesos de identificación y comprobación documental.

Europa acelera la identidad digital

El lanzamiento llega mientras la Unión Europea avanza en el despliegue de su nuevo modelo de identidad electrónica. Según recuerda Gradiant, durante 2026 cada Estado miembro deberá ofrecer al menos una cartera digital gratuita a ciudadanos, residentes y empresas.

El siguiente paso está previsto para finales de 2027, cuando los servicios públicos y determinados sectores regulados deberán aceptar la cartera europea como mecanismo válido de identificación.

Esto obligará a administraciones y compañías a adaptar progresivamente sus sistemas para reconocer credenciales emitidas en distintos países y garantizar que puedan comprobarse con unas normas comunes.

Para Gradiant, uno de los principales desafíos será conseguir esa interoperabilidad sin comprometer la privacidad de los usuarios ni la soberanía sobre los datos.

Tecnología desarrollada desde Vigo

NovaWallet amplía la actividad de Gradiant en ciberseguridad e identidad digital. El centro tecnológico, fundado en 2008 y con sede en Vigo, trabaja también en inteligencia artificial, comunicaciones avanzadas, tecnologías cuánticas y fotónicas, drones e industria inteligente.

Según los datos facilitados por la propia entidad, desde su creación ha participado en más de 900 proyectos y trabajado con más de 400 clientes de 30 países. En 2025 captó 5,5 millones de euros para España procedentes de proyectos europeos de investigación y desarrollo.

Gradiant participa además en 1HealthAI, la fábrica europea de inteligencia artificial liderada por el Centro de Supercomputación de Galicia y orientada al ámbito sanitario.

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Con NovaWallet, el centro gallego busca ahora entrar de lleno en un mercado que previsiblemente crecerá a medida que la cartera europea pase de la fase de desarrollo a convertirse en una vía habitual para acreditar la identidad y gestionar documentación digital.

Fuente: El Correo Gallego