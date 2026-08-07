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Los accidentes laborales causaron 358 fallecidos en el primer semestre, 5 menos que hace un año

Las muertes por accidente laboral descienden ligeramente en el primer semestre, aunque los siniestros con baja aumentan un 1,8 %

Imagen de archivo de un trabajador del sector de la construcción durante una jornada laboral.

Imagen de archivo de un trabajador del sector de la construcción durante una jornada laboral. / Santi García

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EFE

Madrid

Los accidentes laborales causaron 358 muertes en el primer semestre del año, 5 menos que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo a los datos de siniestralidad laboral publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo.

La mayoría de estos fallecimientos se produjeron durante la jornada laboral -290, 5 menos- y el resto, 'in itínere', es decir en el camino de ida o vuelta al lugar de trabajo, con 68 muertes, las mismas que en la primera mitad del pasado año.

Los fallecimientos se concentraron, especialmente, entre trabajadores asalariados, que registraron 322 muertes, 12 menos, lejos de las 36 de los trabajadores por cuenta propia, 7 más.

La principal causa de las muertes producidas durante la jornada de trabajo -279 de hombres y 60 de mujeres- fueron naturales, como infartos o derrames, con 119, aunque también rondaron el medio centenar de fallecimientos por golpes o choques como resultado de una caída (51) o por quedar atrapado o aplastado (49).

Los accidentes mortales en jornada laboral fueron más numerosos en los servicios (139) y la construcción (85) que en la industria (38) y la agricultura (28), aunque construcción y agricultura registraron la incidencia más elevada.

Por lo que respecta a las 68 muertes durante los desplazamientos -60 hombres y 8 mujeres-, se derivaron principalmente de accidentes de tráfico (58), con los infartos u otras causas naturales en segundo lugar (8).

303.853 accidentes laborales con baja

De acuerdo a los datos de Trabajo, en la primera mitad del año se produjeron 303.853 accidentes laborales con baja, un 1,8 % más, la mayoría durante la jornada de trabajo -259.647, un 1,4 % más- y el resto, 'in itínere' -44.206, un 4,4 % más-.

Estos accidentes fueron especialmente frecuentes entre asalariados -290.495, un 2 % más, frente a los 13.358 de los trabajadores por cuenta propia, un 2,4 % menos- y entre varones -181.972, 0,8 % más, más del doble que los 77.675, un 2,9 % más-.

Las causas de estos accidentes fueron, sobre todo, golpes contra algún objeto inmóvil (74.315), sobreesfuerzo del sistema musculoesquelético (68.172) y choques o golpes contra objetos en movimiento (47.076).

Los accidentes laborales con baja -la inmensa mayoría (257.657), de carácter leve- se concentraron principalmente en la industria manufacturera (47.761), la construcción (39.094) y el comercio (30.228).

En cuanto a los accidentes 'in itínere' con baja -la mayoría leves (43.695) y provocados por accidentes de tráfico (26.642)- fueron más frecuentes entre las mujeres (24.211) que entre los hombres (19.995).

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Las ocupaciones con un mayor número de accidentes durante la jornada de trabajo fueron los peones de la agricultura, pesca, construcción, industria y transporte (42.426), mientras que 'in itínere' afectaron sobre todo a los trabajadores de los servicios de restauración y comercio (7.291).

Fuente: El Periódico

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