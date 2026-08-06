Sparc eleva a 110 millones la inversión movilizada para la fábrica de chips fotónicos de Vigo

El proyecto Sparc y la planta de semiconductores fotónicos que la Zona Franca construye en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Vigo han movilizado ya 110 millones de euros entre capital, subvenciones y préstamos. Como publicó FARO, la iniciativa acaba de recibir una ayuda de 6,25 millones del Gobierno de España, que eleva a 31 millones la inversión pública directa comunicada para el proyecto.

La subvención, concedida con cargo al programa de Incentivos Regionales y financiada con fondos europeos, permitirá desbloquear otros 56,8 millones de euros de financiación. Contribuirá además al mantenimiento del empleo actual y a la creación de 90 nuevos puestos de trabajo.

Sparc prevé poner en marcha en Vigo la única fábrica de chips fotónicos de España y una de las tres existentes en Europa. Con la nueva partida, las subvenciones obtenidas por la compañía rozan los 12 millones de euros. De ellos, cerca de cinco millones proceden de convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y más de un millón del programa europeo IPCEI para cadenas de valor industriales estratégicas.

Espinosa, Regades, Blanco, Caballero y Soares en las instalaciones de Sparc. / FdV

El respaldo público incluye también 17,2 millones aportados por el Gobierno central a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y tres millones de Vigo Activo, la sociedad de capital riesgo de la Zona Franca. Entre los inversores privados figura Indra, con 20 millones de euros, además de aproximadamente otro millón aportado por otros socios.

«En el mapa europeo de los semiconductores»

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, aseguró que las nuevas ayudas «apuntalan la apuesta del Gobierno por la ciudad de Vigo y por el proyecto». A su juicio, la planta consolida a la ciudad en la estrategia europea de soberanía tecnológica y permitirá generar empleo industrial cualificado.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó por su parte que la iniciativa situará a la urbe olívica «en el mapa europeo de los semiconductores fotónicos». Asimismo, el alcalde, Abel Caballero, puso en valor el vínculo del proyecto con la investigación de la Universidade de Vigo y su relevancia para reforzar el tejido tecnológico español. «Hablamos de industria de alto valor añadido. Un proyecto que se sitúa en los sectores más estratégicos de la economía actual», señaló.

La delegación institucional visitó este jueves las oficinas de Sparc, donde el equipo de ingeniería, encabezado por su director tecnológico, Francisco Soares, presentó los trabajos que desarrolla para la futura planta.

En cuanto a la fábrica, las obras de construcción que gestiona la Zona Franca de Vigo siguen desarrollándose en los plazos previstos, por lo que se mantiene la previsión de que la planta esté finalizada para el verano de 2027.