El proyecto de Arteixo concentra más de la mitad del nuevo paquete estatal para hidrógeno verde

El proyecto de hidrógeno renovable previsto en Arteixo será la principal actuación del nuevo paquete de ayudas anunciado por el Gobierno para impulsar esta tecnología. La iniciativa ATLAS recibirá 133,4 millones de euros, alrededor del 57% de los 233,4 millones repartidos entre tres instalaciones de Galicia y Castilla-La Mancha.

La cuantía destinada a la planta coruñesa ya había trascendido en julio, cuando el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicó la propuesta de concesión. La novedad del anuncio realizado ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica es que ATLAS cuenta ya con la resolución definitiva, queda integrado formalmente en un paquete estatal de tres proyectos y se confirma como la actuación que recibe más financiación y aporta mayor potencia.

El plan está promovido por Repsol Renewable and Circular Solutions y contempla un electrolizador de 50 megavatios. La instalación producirá hidrógeno mediante electricidad renovable para sustituir energía de origen fósil en procesos industriales y reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Más de la mitad del dinero y de la potencia

El peso de Arteixo dentro de la convocatoria no se limita a la dotación económica. Sus 50 megavatios representan también más de la mitad de los 92,27 megavatios de electrólisis que suman las tres actuaciones respaldadas.

El segundo proyecto por capacidad será QUIXOTGEN, promovido por Doña Urraca Energy en Villarrobledo, Albacete. Tendrá 30 megavatios y recibirá algo más de 50,2 millones de euros.

La tercera iniciativa, Puertollano Hydrogen Network, se desarrollará en Ciudad Real y está impulsada también por una sociedad de Repsol. Dispondrá de 12,27 megavatios y una ayuda próxima a 49,8 millones.

De esta forma, la actuación gallega concentra por sí sola más fondos que los otros dos proyectos juntos y aporta una potencia superior a la suma de cualquiera de ellos por separado.

De propuesta a concesión definitiva

La financiación de ATLAS no parte de cero. El pasado 22 de julio se había hecho pública una resolución del IDAE que proponía conceder a Repsol hasta 133,39 millones para desarrollar la planta en el complejo industrial de A Coruña y Arteixo. Aquella información detallaba una potencia de 50 megavatios y ayudas vinculadas a la producción efectiva de hidrógeno.

El paso conocido ahora es la concesión definitiva dentro de la segunda convocatoria española del mecanismo de subastas como servicio. El Ministerio confirma que los tres proyectos seleccionados disponen ya de las correspondientes resoluciones finales del IDAE.

El nuevo anuncio permite además dimensionar el proyecto coruñés dentro del conjunto estatal: ATLAS es la instalación que absorbe la mayor parte del presupuesto movilizado y la de mayor capacidad de producción entre las tres beneficiarias.

Proyectos que quedaron en reserva en Europa

Las actuaciones de Arteixo, Villarrobledo y Puertollano habían sido preseleccionadas en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno. Sin embargo, no recibieron financiación comunitaria porque se agotó el presupuesto disponible y quedaron incorporadas a una lista de reserva.

Para recuperar esos proyectos, el IDAE activó en mayo una convocatoria nacional dotada con un máximo de 440,5 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación. La selección respetó el orden de puntuación establecido por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente.

El Ministerio señala que todavía queda presupuesto disponible, por lo que podrían sumarse otras iniciativas españolas incluidas en la reserva de la subasta europea.

Ayudas vinculadas al hidrógeno producido

Los incentivos no consisten únicamente en una aportación inicial para construir las instalaciones. El mecanismo establece subvenciones ligadas al hidrógeno que se produzca y se certifique como completamente renovable.

Las ayudas podrán mantenerse durante un máximo de diez años desde el inicio de la actividad. Los proyectos deberán respetar en todas sus fases el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente.

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El Gobierno considera el hidrógeno renovable una herramienta estratégica para reducir las emisiones de actividades industriales, del transporte pesado y de otros sectores en los que la electrificación directa resulta más complicada. Con esta y otras convocatorias, el IDAE ha distribuido cerca de 3.000 millones del Plan de Recuperación en programas vinculados al hidrógeno verde.

Fuente: El Correo Gallego