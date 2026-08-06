La patronal gallega reclama un pacto para aumentar la productividad: «No es un problema de talento, sino de velocidad administrativa»

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) reclama un gran pacto «estable» a nivel Galicia en el que participen la Xunta, todos los grupos con representación en el Parlamento y los agentes económicos y sociales. El objetivo que persigue la entidad presidida por Juan Manuel Vieites es «apoyar las iniciativas empresariales gallegas e impulsar la productividad».

En concreto, la patronal pide reforzar la simplificación administrativa, especialmente, para los proyectos industriales, la reducción de los plazos máximos de autorización industrial, un calendario público de ejecución de proyectos estratégicos, un seguimiento trimestral de inversiones comprometidas y una evaluación independiente del grado de ejecución de la política industrial.

Vieites advierte que la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) «ha puesto negro sobre blanco lo que el tejido empresarial lleva tiempo advirtiendo». Calculó que el PIB de la comunidad gallega se incrementó un 2,5% en el último año, 0,2 puntos por debajo de la media estatal. «Galicia no tiene un problema de talento, tiene un problema de velocidad administrativa. No podemos conformarnos con crecer: debemos crecer más que la media. La competitividad empieza en los despachos de la administración. Cada mes que se retrasa una autorización, es una oportunidad que pierde Galicia. La mejor política industrial no es anunciar ayudas, es eliminar obstáculos».

El presidente de la CEG critica que «cuando Galicia pierde ritmo económico, pierde el conjunto de la sociedad gallega». «La política económica no puede consistir únicamente en anunciar ayudas. Debe también concentrar sus esfuerzos en eliminar obstáculos. Hoy, muchas empresas siguen encontrándose con tramitaciones excesivamente largas, inseguridad en proyectos industriales, dificultades para desarrollar suelo empresarial, lentitud administrativa y falta de coordinación entre departamentos. Los empresarios llevan meses advirtiendo de que los proyectos tardan demasiado, las inversiones encuentran demasiadas barreras, la burocracia sigue siendo un freno y la política industrial necesita mayor capacidad ejecutiva», apostilla.

Defiende, a su vez, que «es el momento de liderar la transformación económica» porque «las empresas están acelerando». «No pedimos más recursos; pedimos mejores resultados. Galicia necesita más agilidad administrativa», expone, a la vez que lamenta «la utilización de los proyectos empresariales como arma política e ideológica». «Detectamos oposición sistemática a la iniciativa empresarial e industrial desde determinados colectivos y organizaciones que trasladan a la ciudadanía una visión sesgada del impacto de los proyectos e iniciativas sobre el territorio», opina.

También le preocupa a la CEG «el peso político que tiene Galicia en el contexto político-económico español». Advierte Vieites de que «los presupuestos, ayudas, etc. van a parar antes a otros territorios que aquí». Insiste en que Galicia «no puede conformarse con gestionar: necesita liderar». «Explican que Galicia crece, pero lo hace por debajo de la media española y se sitúa entre las comunidades con menor dinamismo económico en el segundo trimestre del año. Lo preocupante no es una décima menos de crecimiento; lo preocupante es que esa décima refleje un problema estructural», expone la entidad.

La CEG recuerda que «la economía gallega dispone de empresas competitivas, sectores industriales sólidos y capacidad exportadora», por lo que «son precisas medidas de política económica que acompañen ese potencial con la misma velocidad que exigen las empresas». «Galicia no puede vivir de las inercias. Las empresas están haciendo su trabajo. La industria invierte, las exportaciones mantienen el pulso y las compañías siguen creando empleo pese a un contexto internacional complejo. Sin embargo, las distintas administraciones competentes deben promover que Galicia sea un territorio verdaderamente atractivo para las inversiones. La AIReF evidencia que Galicia pierde posiciones relativas y eso debería activar todas las alarmas», asevera.

Vieites asegura que «Galicia dispone de más recursos públicos que nunca», por tanto, «el problema ya no es únicamente disponer de financiación, sino que el reto es convertir esos recursos en suelo industrial operativo, en nuevas inversiones, en innovación, en digitalización, en simplificación administrativa y en productividad». «La política económica debe medirse por resultados. La economía no entiende de titulares, entiende de indicadores. Y el indicador conocido esta semana es claro: Galicia pierde dinamismo respecto al conjunto nacional. La obligación es preguntarse por qué. Y, sobre todo, actuar. La industria necesita una administración que vaya a la velocidad de la empresa».

En este sentido, manifiesta que «las empresas toman decisiones en semanas», mientras que «las administraciones siguen resolviendo en meses o incluso años». «Ese desfase tiene consecuencias: inversiones que se retrasan, proyectos que se deslocalizan y oportunidades que se pierden. Es decir que claramente la competitividad también depende de la rapidez administrativa. Exigimos más ejecución. No existe ninguna razón estructural que justifique estar en el grupo de menor crecimiento. Galicia debe aspirar a estar entre las regiones líderes, no conformarse con estar por debajo de la media. Lo que falta es profundizar en medidas de estrategia económica que incidan en la consecución de este objetivo», concluye Vieites.