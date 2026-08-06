Las nuevas hipotecas en Galicia son cada vez más largas para poder asumir la subida de precios y de los tipos de interés

En el agitado mercado inmobiliario se juntan el hambre con las ganas de comer. La demanda se mantiene fuerte en todo el país a pesar de la enésima ola de incertidumbre que asola la economía mundial por el conflicto en Oriente Medio y la construcción no da abasto. Tras muchos años de sequía para digerir el estallido de la burbuja de 2008, el Banco de España estima que el déficit acumulado desde 2021, cuando arrancó este nuevo bum, ronda los 750.000 pisos y casas. Uno de los últimos informes de tendencias en el sector elaborado por Bankinter vaticina que el desequilibrio seguirá así a corto y medio plazo, alimentando nuevas subidas de precios. Este año lo harán un 7%. «Tanto la tasa de esfuerzo como los niveles de accesibilidad (precio versus renta disponible de los hogares) superarán este año la media histórica —indica el equipo de estudios del banco—. Si bien, este entorno de precios altos es sostenible al menos en los próximos 3 a 5 años, en los que la escasez de oferta es difícilmente reversible».

Sin cambios a fondo a la vista en el coste y con la más que probable subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) a la vuelta del verano, el único camino abierto para aligerar la compra pasa por estirar las hipotecas. Y es lo que está sucediendo. «El periodo medio de contratación de los nuevos créditos hipotecarios se ha incrementado durante el segundo trimestre del año, retomando la tendencia ascendente de la segunda mitad de 2025», apunta el Colegio de Registradores.

La duración media pactada con las entidades financieras creció el 1%, hasta los 25,67 años en el conjunto del país. Galicia es una de las comunidades con mayor incremento de los plazos contratados. Llegan a los 25 años, su máximo histórico desde 2011, tras una subida del 3,4% respecto a enero-marzo. Todo apunta a que la evolución al alza se mantendrá. «El crecimiento del precio de la vivienda está provocando incrementos en los niveles de endeudamiento que requieren, en un escenario de ligera subida de los tipos de interés, el aumento de los plazos de contratación para moderar el deterioro de la accesibilidad», explican los registradores en su balance de las operaciones del segundo trimestre. Con un matiz: la duración de los préstamos es «una variable que, tradicionalmente, ha mostrado un bajo recorrido». Al comienzo de 2014 se registró el mínimo histórico, con 21,92 años; el máximo llegó al cierre de 2007, cuando el plazo medio rondó los 28 años.

Evolución de la cuantía de las hipotecas medias en España / Hugo Barreiro

A pesar del ascenso, Galicia figura como la cuarta comunidad con un periodo de amortización más pequeño. Solo es menor en Canarias (23,92 años), Baleares (24,25) y Comunidad Valenciana (24,92). Las cuatro regiones con duraciones más largas son Cataluña (26,58 años), Madrid (26,08), Extremadura (26) y Castilla-La Mancha (26).

El precio es claramente el gran condicionante del mercado ahora mismo. El metro cuadrado arrojó un nuevo récord entre abril y junio con 2.487 euros. Se encareció el 2,4% respecto al trimestre precedente, aunque «moderando la intensidad de crecimiento»: por debajo del 3,2% de subida a comienzos del año y, sobre todo, del 9,2% de la variación interanual. Tras repuntes de más del 7%, la subida en Galicia echa también el freno. El metro cuadrado cotiza en 1.747 euros, un 0,4% más que en el primer trimestre.

¿Primera gran consecuencia de la escalada de los precios? El recorte en las ventas. Cayeron el 6,5% en Galicia, donde se comercializaron 6.020 inmuebles. En toda España se comercializaron 167.934, un 5,7% menos. Los registradores hablan expresamente de «un cambio de tendencia», que se nota especialmente en las viviendas de tamaño medio. Mientras las transacciones de los pisos inferiores a 40 metros cuadrados en la comunidad se elevaron un 0,33% y el 1,6% los de 80 metros cuadrados en adelante —la mayoría, el 52,7% de las ventas—, los de 40 a 60 metros pierden fuelle (-1,5%), al igual que los de 60 a 80 (-0,4%).

Menos hipotecas

En el segundo trimestre se formalizaron 4.359 hipotecas en Galicia. También en este caso hay señales de agotamiento con un descenso del 8,6%, frente a la caída del 3,3% de todo el país (129.240). La cuantía media engordó el 2,3% y alcanza los 176.453 euros, máximo histórico. «En la medida que el precio de la vivienda mantenga la senda alcista, acompañado de una relativa estabilidad de la superficie media transmitida, las cuantías alcanzadas darán lugar a nuevos máximos históricos», recogen los expertos, que señalan el encarecimiento de los inmuebles como «el factor determinante para provocar la reactivación de esta variable».

La comunidad es una excepción. Aquí el importe menguó el 2,8%, con 137.018 euros. Lo que ha permitido, junto con el alargamiento de los plazos, la disminución de la cuota mensual. Son 644,1 euros en las hipotecas del segundo trimestre, un 6% menos, el mayor tijeretazo del país. El tipo medio plasmado en los contratos alcanzó el 2,92% y el 74% de las hipotecas fueron fijas.