Operación en EEUU
El Santander obtiene el aval de la Fed para comprar Webster en Estados Unidos
El banco cantábrico comunica que prevé cerrar la operación el 20 de agosto
La Reserva Federal (Fed) ha dado luz verde a la adquisición del banco estadounidense Webster Financial Corporation por parte del Banco Santander, según ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles. La aprobación de la Fed era el último paso pendiente para cerrar la operación valorada en más de 12.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).
Objetivos para 2028
El banco que dirige Ana Botín también ha avanzado este miércoles que, una vez completada la integración, prevé que el negocio en Estados Unidos eleve entre un 7% y un 8% el beneficio por acción y permita alcanzar un retorno sobre el capital tangible (ROTE) cercano al 18% en 2028.
Último trámite
La autorización del banco central estadounidense se suma a las concedidas por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Webster, con sede en Connecticut y más de 80.000 millones de dólares en activos, permitirá al Santander ganar peso en banca comercial y minorista en esa región del país norteamericano.
La Fed ha otorgado un plazo de entre 15 días y tres meses para cerrar la absorción de la entidad. La operación fue sometida a un análisis del impacto de la compra sobre el mercado estadounidense, donde la Fed llegó a admitir que la integración puede tener contrapartidas en regiones como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Posibles recortes
Según la Junta de Gobernadores, la compra por parte del Santander abre la puerta al cierre de oficinas y a ajustes de plantilla, además de suscitar algunas dudas sobre la competencia. Pesa a ello, y después de examinar los argumentos del Santander, el supervisor estadounidense considera que existen ventajas para el interés público y han dado el visto bueno a la operación.
Ana Botín, presidenta del Santander, ha asegurado que "Santander US y Webster encajan a la perfección" y que la combinación de ambos negocios permitirá crear un banco "más sólido y con la escala necesaria" para mejorar el servicio a clientes y comunidades.
Por su parte, John Ciulla, presidente y consejero delegado de Webster, ha calificado la autorización de "hito muy importante" para ambas entidades. A su juicio, las capacidades del banco español ayudarán a reforzar los vínculos de Webster con las comunidades locales.
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Fuente: El Periódico
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