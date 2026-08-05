Endesa se suma al bum de repotenciaciones eólicas y eliminará 87 aerogeneradores en dos parques en Galicia

El Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene el listado definitivo de los beneficiarios del programa Repotenciación Circular (Repoten 2) que repartirá 612 millones de euros entre 173 proyectos de renovación tecnológica de parques eólicos e hidroeléctricas en Galicia. Como se sabía desde la adjudicación preliminar, Galicia es la comunidad con más destinatarios: 40 expedientes, cinco más de los señalados inicialmente. De ellos, 24 son complejos de aerogeneradores y 19 centrales de agua. La inyección supera los 170 millones de euros y se movilizarán más de 1.100 millones en inversiones.

Entre los agraciados están el parque eólico Barbanza I y Barbanza II, de Endesa. Le tocan cerca de 10 millones de euros de fondos públicos para dar una segunda vida a ambas instalaciones. La promotora acaba de solicitar la autorización administrativa previa y de construcción y el estudio de impacto ambiental de los proyectos a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

«El parque eólico español es uno de los más antiguos de Europa, con una gran parte de su capacidad instalada alcanzando o superando los 20 años de operación», argumenta Endesa en la documentación aportada, recordando que, a medida que estos aerogeneradores envejecen, «su eficiencia y fiabilidad disminuyen, lo que reduce la producción energética y aumenta los costes operativos y de mantenimiento». Además de incorporar menos máquinas y más potentes y reducir el espacio ocupado, «también se facilita la integración de sistemas de control más avanzados que mejoran la estabilidad de la red eléctrica» y colocar dispositivos anticolisión para proteger la avifauna. «Este proceso de renovación tecnológica, además de ser clave para la sostenibilidad energética, ayuda a evitar la necesidad de desmantelar parques eólicos que podrían seguir siendo productivos, lo que podría generar una pérdida de capacidad renovable en el mercado», refrenda Endesa, que presenta la repotenciación como «una estrategia clave para asegurar la sostenibilidad del sistema energético a largo plazo».

Barbanza I y Barbanza II llevan en pie más de 20 años. Recibieron el permiso de puesta en marcha en julio de 1997 y diciembre de 1999, respectivamente. Se asientan en los concellos de Porto do Son, A Pobra do Caramiñal y Boiro, en la provincia de A Coruña. El primero de ellos, con 60 molinos, pasará a tener cuatro de 155 metros de diámetro de rotor y 108 de altura de buje. La potencia nominal del modelo seleccionado es de 5,7 megavatios (MW), «si bien a través de un sistema de regulación activa se configurará para limitar la potencia activa máxima del parque eólico a 19,8 MW de forma permanente, de acuerdo con la potencia admisible en el punto de conexión». Las 27 turbinas de Barbanza II quedarán reducidos a únicamente dos de iguales características que las máquinas del otro complejo. El presupuesto conjunto asciende a 53,6 millones de euros.

Un 32% menos de suelo

«Durante el proceso de diseño de este proyecto, que se ha extendido más de 18 meses, se han realizado numerosas consultas a las administraciones públicas, personal de mantenimiento del parque eólico en explotación, se han realizado diversos estudios, para finalmente buscar la alternativa más favorable desde el punto de vista ambiental, social y de viabilidad técnica y económica», describe Endesa. Entre «los avances» en impacto ambiental, destaca la reducción de más del 32% de la superficie afectada. Los aerogeneradores se reubicarán más lejos de áreas residenciales y en al menos cuatro habrá sistemas anticolisión para aves. El nuevo diseño permitirá generar unos 116,04 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año, el doble que en la actualidad.