Ecoener enciende la luz en La Gomera: sus cinco parques eólicos cubren el 100% del consumo varios días de julio

Situada en la parte occidental del archipiélago y unida administrativamente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, La Gomera es una de las ocho islas de Canarias. Y de las más pequeñas. Tiene una superficie de casi 370 kilómetros cuadrados y unos 22.000 habitantes. Allí saben muy bien cuál es el peaje de la insularidad a la hora de encender la luz. Sin conexión posible a la Península, hasta hace muy poco el sistema eléctrico de La Gomera estaba obligado a ser autosuficiente. A cubrir la totalidad de la demanda de hogares y empresas sin más ayuda que su propio músculo generador. El único durante muchos años fue la central térmica de El Palmar, integrada por nueve grupos alimentados por diésel que suman una potencia total de 18 megavatios (MW). Teniendo en cuenta que el consumo máximo en la isla ronda los 9 MW, en condiciones normales está garantizado, pero los apagones allí no son precisamente una excepción.

La Gomera acumula ocho ceros energéticos desde 2009. El último, a las 12.13 horas del domingo 18 de enero. Se quedaron sin suministro más de 15.000 usuarios. El fuerte viento de aquel momento tiró una palmera, que cayó sobre una línea de distribución eléctrica. Y el sistema volvió a saltar por los aires. La recuperación empezó 17 minutos después. Nada que ver con los casi tres días a oscuras que pasaron los vecinos de la isla en julio de 2023 a causa de un incendio en la central de El Palmar.

«Durante años hemos hablado de la transición energética como un objetivo de futuro. Hoy podemos afirmar que ese futuro ya ha comenzado en La Gomera. En apenas tres años, la isla ha pasado de disponer de un sistema aislado, limitado y vulnerable, a contar con una nueva arquitectura energética capaz de integrar más renovables, mejorar la seguridad del suministro y avanzar hacia mayores niveles de autosuficiencia», escribía Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la isla, en una tribuna a principios de esta semana, para celebrar el enorme paso adelante en esa metamorfosis. Por primera vez se logró cubrir la totalidad de la demanda eléctrica con fuentes renovables en momentos de pico de consumo varios días del mes pasado.

Detrás están los cinco parques eólicos de Ecoener. Los complejos Jedey, Las Tricias, Timijiraque, Tijarafe y La Sabina aúnan una potencia instalada de 11,5 MW. Operan desde 2013 tras una ejecución récord de los proyectos en apenas cinco meses «con un importante esfuerzo, dadas las condiciones orográficas y meteorológicas de la zona donde se asientan y el importante esfuerzo logístico que supuso desarrollar una obra de estas características en tan poco tiempo», recuerda la compañía presidida por Luis de Valdivia. Pueden abastecer de electricidad verde a cerca de 11.000 hogares, superando por tanto la demanda global de la isla. Hacerlo en la práctica supone «un hito del que nos sentimos especialmente orgullosos», señala el grupo gallego de renovables.

Unión a Tenerife

Para aprovechar al máximo la capacidad de producción de los parques de Ecoener y blindar de una vez por todas el suministro en La Gomera fue fundamental su unión Tenerife a través de un cable de 36 kilómetros. El enlace submarino en corriente alterna más profundo del mundo —hasta 1.145 metros, con un diseño adaptado y reforzado con materiales ligeros de alta capacidad para soportar «los exigentes requerimientos mecánicos del entorno» y el proceso de instalación— convierte a las dos islas en un único sistema eléctrico. «Gracias a este nuevo enlace, La Gomera será capaz de generar e integrar un contingente renovable superior a la demanda total de la isla, permitiendo reducir la dependencia de la central térmica de El Palmar y mejorando la calidad de suministro de la isla», detalla Red Eléctrica.