CC OO denuncia la «explotación laboral» de más de 25.000 trabajadores gallegos que no cobran las horas extra y pierden 7.700 euros al año

Las horas extras no pagadas siguen distorsionando el mercado laboral de Galicia. A partir de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), CC OO aflora casi 347.000 horas a mayores de la jornada por semana en Galicia. Casi una de cada diez, alrededor de 128.000, no se compensaron ni en el salario ni con descanso. Hay 55.000 trabajadores en la comunidad que hacen horas extra. Son el 5,7% de los asalariados. Pero únicamente 36.000 las cobran. Otros 25.000 empleados no recibe nada a cambio por las 5,1 horas extra de media en activo cada semana.

«Se trata de una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, aunque se haya reducido en los últimos años, no desapareció», denuncia el sindicato, a pesar de la obligación de registrar el horario de trabajo. «Mientras la patronal y ciertos actores políticos, como la Xunta, insisten en criminalizar a la clase trabajadora por el mal llamado absentismo —añade el equipo de CC OO en Galicia—, empresarios sin escrúpulos continúan realizando a plena luz del día este tipo de prácticas de otro siglo».

Con el coste laboral medio, cada uno de los trabajadores gallegos que no cobran las horas extra ganarían 7.700 euros más al año, incluidas las cotizaciones sociales. El ahorro para las empresas alcanza los 194 millones de euros. Horas «regaladas», subraya CC OO, que equivalen a 3.400 puestos a jornada completa que se dejan de crear.

El problema se concentra, sobre todo, en cuatro grandes sectores. Educación está en cabeza con el 15,4% de las horas extras no remuneradas (19.700 a la semana). Le siguen actividades sanitarias y servicios sociales con el 13,2% (16.900); industria manufacturera, que reúne el 10,1% (12.900); y la hostelería, el 8,9% (11.400). Teniendo en cuenta el total del tiempo de trabajo que excede la jornada, destacan sanidad y servicios sociales: el 70,5% no se retribuye. En actividades administrativas y servicios auxiliares suponen prácticamente el 70%; el 52,5% en educación; el 52% en actividades financieras y seguros; el 46,7% en hostelería; y el 37,5% en construcción.

Consecuencias

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CC OO Galicia advierte que esta práctica no solo perjudica a los propios trabajadores, «sino también al conjunto de la sociedad, al reducir los ingresos públicos y favorecer la competencia desleal entre las empresas que incumplen la normativa y las que sí respetan los derechos laborales». «Además, las horas extra no compensadas ni siquiera con descanso, especialmente en sectores con gran exigencia física, son un factor de riesgo para la salud de las personas trabajadoras, que facilita accidentes e incapacidades temporales». El sindicato insta a la Inspección de Trabajo a reforzarse con más medios, impulsar auditorías «sistemáticas» del registro de jornada y endurecer las sanciones para disuadir los incumplimientos, «incluyendo la responsabilidad solidaria en las cadenas de contratación».