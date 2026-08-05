El 55% de los hogares con derecho a recibir el ingreso mínimo vital en Galicia sigue sin solicitar la prestación

Seis años después de su nacimiento, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue sin llegar a más de la mitad de hogares con derecho a recibir esta ayuda económica en Galicia. Exactamente un 55% de las familias que cumplen en la comunidad con los requisitos de esta prestación, lanzada por el Gobierno para prevenir el riesgo de pobreza de personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades fundamentales, no la habían solicitado en 2025, de manera que están perdiendo la oportunidad de cobrar un apoyo cuya cuantía depende de factores como la composición de la unidad de convivencia, los ingresos o el patrimonio.

La llamada tasa de no acceso, que alude a ese porcentaje de hogares que podrían percibir el IMV si lo pidieran al reunir las condiciones, apenas se redujo tres puntos con respecto a 2024. Sigue por encima de la media nacional, situada en el 52%, consolidándose como una de las más altas de España, solo por detrás de Baleares (65%), Cataluña (64%) y Castilla-La Mancha (56%). Por lo tanto, un número considerable de familias no tendrían constancia de que pueden empezar a beneficiarse de una ayuda que hoy llega en Galicia a unos 36.000 hogares en los que viven en torno a 97.000 personas, con una cuantía media mensual de 542 euros por hogar.

Cobrar la prestación reduce la probalidad de trabajar

Ese dato de potenciales beneficiarios que no cobran la ayuda lo ofrece cada mes de julio desde 2021 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha evaluado el funcionamiento de esta prestación desde su puesta en marcha, lanzando una serie de propuestas al Gobierno para mejorarla. Sus recomendaciones se han dirigido a ampliar el número de hogares que reciben el IMV, siempre que su situación justifique verdaderamente cobrar la ayuda, o a agilizar su tramitación, pero también a reforzar el incentivo al empleo para que los perceptores no rechacen trabajos por el hecho de cobrar esta ayuda. La entidad señala que el diseño actual reduce la probabilidad de trabajar un 12% de media.

Muchos perceptores reciben también otras ayudas

Además, como novedad este año, la Airef llama al Gobierno a revisar el solapamiento del ingreso mínimo vital con otras prestaciones. En 2024, el 51% de los hogares perceptores en España recibió otra prestación, y el 16% combinó el IMV con dos o más ayudas adicionales. El subsidio por desempleo es la prestación que más se complementa con el IMV, especialmente a partir de los 52 años, cuando pasa a operar como una prestación de último recurso hasta la jubilación. Con ese telón de fondo, el organismo que preside Inés Olóndriz insta a «reforzar la coherencia entre coberturas» y «revisar la pertinencia de su simultaneidad».

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Otra novedad de esta quinta y última evaluación sobre el IMV efectuada por la Airef es la comparativa del IMV con las prestaciones de último recurso de otros países europeos, lo que lleva a la entidad a sugerir una mejora del diseño y funcionamiento de la ayuda en España. Ha concluido que la cuantía es superior a la media pero tanto la cobertura como la reducción de la pobreza son inferiores.