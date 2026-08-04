Viajar al extranjero con seguridad y sin imprevistos: estas son las mejores tarjetas sin comisiones

Pagar o sacar dinero cuando se viaja al extranjero, especialmente fuera de la zona euro, suele implicar comisiones por cambio de divisa y retiradas de efectivo. Costes que tienden a acumularse durante el viaje, pudiendo encarecer inesperadamente las vacaciones con estos gastos imprevistos. Es por ello que antes de salir de vacaciones al extranjero conviene consultar a la entidad bancaria las comisiones aplicables al uso de la tarjeta en el país de destino y explorar las alternativas que permiten pagar y extraer dinero sin comisiones.

En 2025, el uso del efectivo en España seguía siendo el medio de pago principal para el 57% de los consumidores en sus compras en establecimientos físicos, según datos del Banco de España, aunque su uso bajó respecto a 2024. Diferente es la situación al viajar al extranjero. Según un estudio de YouGov de 2023, el 74% de los encuestados pensaban utilizar la tarjeta en su siguiente viaje internacional; un 39% la tarjeta de crédito y un 35% la de débito; mientras que el 41% optaba por el efectivo y el resto otras opciones como la tarjeta prepago.

Usar la tarjeta, la mejor opción

El uso de la tarjeta, admitida en la mayor parte de comercios del mundo, "es la mejor opción para pagar en viajes o estancias en el extranjero por seguridad, por precio, por versatilidad y por facilidad de uso", recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que puntualiza que "siempre hay que llevar algo de dinero en efectivo". Sin embargo, se aconseja usar las tarjetas siempre que sea posible para pagar compras y servicios para limitar los riesgos que supone llevar grandes cantidades de dinero encima.

Los expertos también subrayan la importancia de disponer de alternativas —como llevar más de una tarjeta, combinar tarjeta física y pago móvil o combinar tarjeta de crédito y prepago— para reducir riesgos y protegerse frente al fraude e incidencias que pueden surgir como bloqueos, pérdidas o falta de aceptación en determinados comercios y destinos.

Tarjetas sin comisiones

Al viajar fuera de la zona euro, también en países europeos como Reino Unido u otros que mantienen su propia moneda como Bulgaria, Chequia, Dinamarca Hungría, Polonia, Rumanía o Suecia, el uso de la tarjeta suele estar gravado con comisiones que pueden llegar al 3% por cambio de divisa y hasta el 5% por extracción de dinero en el cajero, lo que puede suponer un sobrecoste de hasta el 8%.

A pesar de ello, es posible encontrar tarjetas sin comisiones, una opción más que recomendable a la hora de viajar. Una de ellas es la de Imagin, que va asociada a la Cuenta Imagin, una cuenta online gratuita sin necesidad de cumplir requisitos. A través de todas sus tarjetas (débito, crédito, MyCard y prepago), clientes y nuevos clientes, sin límite de edad, no tienen que abonar comisiones ni por cambio de divisas ni por la retirada de efectivo en el extranjero, independientemente de la cantidad que se gaste o se retire del cajero.

"La gran ventaja es la tranquilidad que le supone al cliente irse de viaje y poder utilizar la misma tarjeta que está usando en su día a día", expone Xavier Lázaro, Head de Growth y Vinculación de Imagin, que destaca el hecho de restar una preocupación de las muchas que surgen a la hora de organizar un viaje. La tarjeta Imagin tampoco cobra comisiones por sacar dinero a débito en cajeros de fuera de España, aunque advierten de que el cajero que uses puede aplicar la suya propia.

Otras entidades como Trade Republic, MyInvestor o Revolut también ofrecen tarjetas sin comisiones, aunque con limitaciones. Trade Republic ofrece una tarjeta de débito virtual sin comisión por extracción si se sacan más de 100 euros por operación. En el caso de MyInvestor, la exención de comisiones solo es para una operación al mes. Revolut aplica comisiones del 1% durante el fin de semana para los usuarios sin suscripción de pago (sin comisiones hasta 1.000 euros al mes de lunes a viernes).

Tarjetas específicas para viajar

El aumento del turismo internacional, la digitalización de pagos y la diversificación de servicios financieros han impulsado el desarrollo de tarjetas específicas para viajar, una opción enfocada a responder a tres retos importantes: los costes asociados al uso de la tarjeta en el extranjero, la gestión y el control del presupuesto y la seguridad y asistencia ante incidencias.

Más allá de la ausencia de comisiones disponible también en algunas tarjetas convencionales, estas tarjetas incorporan herramientas útiles como los sistemas prepago, que permiten limitar el gasto a una cantidad previamente definida. Esto también añade una capa extra de seguridad al operar con saldos limitados o incorporar controles adicionales, pudiendo ser una buena opción como segunda forma de pago.

Las tarjetas prepago, como la MoneyToTravel de CaixaBank, permiten integrar distintos elementos del viaje en un único producto, añadiendo seguros de asistencia en viaje o servicios adicionales como soluciones de conectividad o acceso a salas VIP en situaciones determinadas.

Fuente: El Periódico