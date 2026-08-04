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Las olas de calor disparan el consumo de luz a su nivel más alto desde enero de 2008

La demanda eléctrica nacional aumentó en julio un 3,5% respecto al mismo mes del año anterior

Una persona enciende un aire acondicionado.

Una persona enciende un aire acondicionado. / Europa Press

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El calor histórico de julio no solo ha batido récords de temperatura. También ha disparado el consumo de electricidad. El que ha sido el mes más caluroso en España desde 1961, según la Aemet, llevó la demanda eléctrica nacional a su segundo nivel más alto desde que hay registros (2007), por detrás del máximo alcanzado en enero de 2008, justo antes del inicio de la crisis financiera, según los datos de Red Eléctrica.

La principal explicación es el uso masivo de aparatos de aire acondicionado y una actividad industrial todavía elevada antes del parón vacacional. Cuando las temperaturas se disparan, hogares, oficinas, comercios e industrias recurren a estos equipos para combatir el calor. Muchos permanecen encendidos durante horas y al funcionar con electricidad disparan la demanda eléctrica a máximos durante las olas de calor.

Es poco probable que agosto supere este récord, incluso si el calor persiste. La razón es que agosto tiene 30 días, uno menos que julio y que enero, por lo que acumula menos horas de consumo eléctrico.

En concreto, en julio la demanda eléctrica fue de 25.144 gigavatios-hora (GWh), un 6,9% superior a la del mismo mes de 2025 y apenas un 2,3% inferior a los 25.742 GWh registrados hace 18 años, en enero de 2008. Si se descuentan los efectos de temperatura y laboralidad, la demanda nacional aumentó un 3,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

Se trata de un gran avance si se tiene en cuenta la tendencia de los últimos años. La demanda de electricidad en España apenas ha crecido un 2,7% y un 0,9% en 2024 y 2025, respectivamente, después de que tras la crisis energética cayera en 2023 a su nivel más bajo de las últimas dos décadas. En los siete primeros meses de 2026, España ha registrado un crecimiento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se descuentan los efectos de la diferencia de calendarios entre ejercicios y de la distinta evolución de las temperaturas el avance fue del 1,5%.

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Uno de los motivos que hace que la demanda crezca menos de lo que solía hacerlo hace unos años es el autoconsumo porque el tiempo que el consumidor utiliza la energía que genera en sus propias placas, no se alimenta de aquella que viene de la red eléctrica. En julio, Red Eléctrica estima que las instalaciones de autoconsumo generaron 1.654 GWh, lo que representa el 6,5% de la demanda total.

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Fuente: El Periódico

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