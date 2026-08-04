Navantia busca 51 titulados superiores para los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas en su astillero de Galicia

Navantia tiene 51 vacantes sin cubrir para titulados superiores en su astillero de Galicia. Los puestos se concentrarán principalmente en los negocios de Fragatas y Buques de Intervención, Reparaciones y Sistemas. Se requiere un mínimo de cuatro años de experiencia previa. Forman parte del total de 131 puestos disponibles para ingenieros, graduados y otros técnicos superiores en sus centros productivos de todo el país, «de acuerdo con el crecimiento de la actividad de la compañía y con las necesidades derivadas de su transformación tecnológica y de la ejecución de sus programas». Todos los requisitos pueden consultarse en su Portal de Empleo.

Entre las ofertas habilitadas en la comunidad están la de responsable de seguridad industrial de Ría de Ferrol, especialista en Controller Económico, en Mejora de Procesos, Safety o ingeniero jefe de zona. «Estas contrataciones contribuirán a reforzar capacidades clave para el diseño, construcción, integración y sostenimiento de sistemas navales de alta complejidad, así como para el desarrollo de los programas actuales y futuros de la compañía», señala en un comunicado. Desde 2019, los centros de la ría de Ferrol han incorporado a más de 900 profesionales, en línea con el incremento de la carga de trabajo y la evolución tecnológica de los programas.

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través de la web de empleo de Navantia, (https://empleo.navantia.es). El plazo acaba el 15 de septiembre a las 12.00 horas. El grupo recomienda «revisar cuidadosamente los requisitos de cada convocatoria y asegurarse de que toda la documentación requerida esté correctamente incorporada en la plataforma antes de completar la inscripción».

El resto de plazas se reparten entre las plantas de la Bahía de Cádiz (46, con 31 en San Fernando, 11 en Puerto Real y 4 en Cádiz), Cartagena (12) y Madrid (22).

En los centros de Bahía de Cádiz se bucan personas con titulaciones de ingeniería y otras del ámbito de la gestión económica. Los perfiles en Cartagena van principalmente dirigidos a profesionales tecnológicos e industriales vinculados al Negocio de Submarinos. La convocatoria incluye especialistas en áreas como ciberseguridad industrial, seguridad digital, Cloud y DevOps, arquitectura de datos, sistemas logísticos inteligentes, materiales, control y simulación, gestión de programas, producción y tecnologías asociadas al hidrógeno. También incorpora una plaza de Medicina del Trabajo y perfiles científicos relacionados con disciplinas como matemáticas y física.

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En Madrid, las vacantes incluyen 15 puestos junior y 7 senior, en especialidades como ingeniería naval, industrial, eléctrica, electrónica, mecánica, informática o telecomunicaciones, además de posiciones de gestión económica y empresarial.