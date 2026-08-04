El Ibex apuntala la conquista de los 20.000 puntos gracias a la bajada del precio del petróleo

El Ibex 35 dormirá por encima de los 20.000 puntos por primera vez en su historia. La caída del Brent en más del 5% ante la inminencia de una reapertura del Estrecho de Ormuz ha empujado al selectivo español a conseguir cifras récord y buscar la consolidación tras romper una barrera que llevaba días buscando. A pesar de ello, ha cerrado con un leve crecimiento del 0,21%, hasta situarse en los 20.023,6 puntos.

Para llegar a este hito bursátil, el Ibex ha superado en las últimas décadas una burbuja inmobiliaria, una crisis financiera en 2008, un rescate bancario, una pandemia en 2020 y dos guerras, tanto en Ucrania como en Irán. El Ibex 35 ha llegado a protagonizar un rally en Europa, con una revalorización cercana al 39% en el último año, y ha desafiado el escenario geopolítico. El índice español ha sumado más de 5.000 puntos desde agosto del año pasado y en lo que va de año avanza un 15%.

Los expertos consultados por EL PERIÓDICO consideran que el Ibex 35 todavía mantiene margen para seguir avanzando, sin embargo, alertan de que la bolsa española deberá sortear varios obstáculos en los próximos meses. Entre ellos destacan la evolución del conflicto en Irán, las decisiones de política monetaria de Estados Unidos y el comportamiento de Wall Street, que continúa marcando el pulso de los mercados europeos. La combinación de estos factores podría poner fin a la intensa carrera del selectivo español, que lidera las ganancias entre las principales bolsas del Viejo Continente en 2026.

El último empujón para romper la barrera de los 20.000 se ha presentado de la mano del mercado petrolero. El repliegue del petróleo en las últimas sesiones ha llegado ante la expectativa cercana de una distensión en Oriente Próximo, y ha renovado el apetito de riesgo. Esto, junto con una temporada de resultados repleta de récords para la banca y multinacionales del Ibex 35, ha desencadenado un frenesí de compras en el parqué durante las últimas sesiones.

El empujón del petróleo

El descenso del precio del petróleo vuelve a convertirse en uno de los principales apoyos para los mercados bursátiles, como ya ha ocurrido en otras fases del conflicto. Después de varias semanas marcadas por la tensión geopolítica y el temor a que la guerra provocara interrupciones en el suministro de crudo, los inversores han recibido con optimismo las últimas señales llegadas desde Qatar y Estados Unidos. Estas apuntan a un posible entendimiento que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio mundial de petróleo.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, explicó que ya existe un borrador de acuerdo que está siendo trasladado a las partes implicadas. En la misma línea, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró en una entrevista con CNBC que hay opciones de cerrar un pacto "hoy o mañana" para restablecer el tránsito por el estrecho.

La posibilidad de un acuerdo ha tenido un reflejo inmediato en los mercados de materias primas. El barril de Brent ha retrocedido más de un 5%, hasta situarse en torno a los 80 dólares, ya que los operadores descuentan un alivio de las tensiones geopolíticas y, con ello, una reducción de la prima de riesgo que había impulsado el precio del crudo en las últimas semanas.

Arcelor y Acciona, cara y cruz

Uno de los valores protagonistas en positivo de la jornada de este martes ha vuelto a ser ArcelorMittal, con un crecimiento del 3%. "El valor está en un momento dulce con el mercado descontando que el ciclo del acero empezará en breve su fase alcista", afirman desde XRB.

En el lado de las pérdidas, Acciona ha sido el valor más castigado de la sesión, con un desplome cercano al 9%. El retroceso se produce después de que la familia Entrecanales Franco haya reducido su participación en la compañía del 29% al 26% mediante una colocación acelerada de acciones realizada con un descuento cercano al 6%.

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El comportamiento del Ibex también supera al de sus principales homólogos europeos. Mientras el índice español avanza un 15% en el año, el Euro Stoxx 50 se revaloriza poco más de un 10%, por delante de plazas como París (+12,9%), Fráncfort (+9,4%) y Londres (+19%), mientras que Milán registra un ligero retroceso del 0,27%.

En el ámbito empresarial, la temporada de resultados continúa respaldando el optimismo de los inversores. En Wall Street, el principal foco de atención es el fuerte avance de Palantir, cuyas acciones se disparan un 21% después de presentar unas cuentas que han superado las expectativas del mercado. El buen tono se extiende al conjunto del sector tecnológico en una jornada en la que los inversores también permanecen pendientes de los resultados que publicará al cierre de la sesión SpaceX. La compañía de Elon Musk, protagonista recientemente de una histórica salida a Bolsa, acapara buena parte de la atención del mercado.