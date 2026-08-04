La búsqueda de vivienda en propiedad en Galicia se extiende más de tres años

De las personas que han buscado y comprado vivienda en Galicia, el 47,1% dedicó a este proceso entre tres meses y un año. Entre quienes están buscando o pensando en buscar vivienda en estos momentos, el 29,7% se demora tres años o más. Y, entre quienes han buscado vivienda y no han llegado a comprarla, un 26,7% estuvieron buscando tres años o más. Son datos de un estudio elaborado por Sigma Dos para la promotora inmobiliaria Culmia con información obtenida tras encuestar a 300 personas mayores de 26 años.

Estas cifras reflejan un escenario complicado para la compra de una vivienda: en un mercado con una oferta escasa, sobre todo, en las ciudades, los precios están por las nubes. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre ascendió en el primer trimestre de este año en Galicia a más de 156.000 euros, récord histórico. En la provincia de Pontevedra, superó los 186.000 euros y, en la de A Coruña, los 165.000, cantidades prohibitivas para muchos bolsillos.

Precisamente, los elevados precios son el principal obstáculo para acceder a una vivienda, según el 73% de los encuestados. Este factor es de forma destacada el que más se menciona en todas las edades. Las opiniones sobre el tipo de apoyo que es más útil para facilitar el acceso a un piso o casa se encuentran muy divididas. El 29,8% de la población considera que lo mejor es conceder ayudas directas para la compra o la entrada y el 24,5% cree que la mejor forma es ofertar vivienda pública o protegida en régimen de alquiler.

Para el 63% de la población, según el estudio de Sigma Dos, las opciones de vivienda en el mercado actual no cumplen sus expectativas económicas. Esta falta de adaptación entre la oferta y la demanda a nivel económica se ha incrementado desde 2023 (54%). Más de la mitad de la población de Galicia (52,4%) asegura que necesita una vivienda de tres habitaciones y el 49,8% de la población prevé un presupuesto de 100.000 a 200.000 euros para la compra de vivienda. El 38,9% baraja un presupuesto inferior a los 100.000.

Más datos: el 54% de la población de Galicia opta por un piso en un edificio cuando busca vivienda. El 27,6% se decanta por una casa o chalé. La necesidad de una vivienda más grande por motivos familiares es el principal motivo para buscar una propiedad entre las personas menores de 45 años. Entre los 45 y 64, el factor más importante es vivir en una zona más tranquila. A partir de los 65, el motivo más destacado es el cambio de lugar de residencia por cuestiones familiares.

En comparación con el resultado de 2023 (69,1%), se consolida aún más la opción de vivienda en propiedad como la fórmula preferida por la población de Galicia: un 81,5%. El 56,7% de los gallegos se plantean acceder a una vivienda asequible o con algún tipo de subvención pública. Y cerca de una cuarta parte piensan en esta opción, pero no cumplen los requisitos para poder acceder a este tipo de viviendas. Esta limitación puede influir en que se incremente el número de personas que directamente no se lo plantean y asumen tener que acudir al mercado libre.

Luminosidad y amplitud

La luminosidad y la amplitud son los elementos a los que los gallegos les dan más importancia de la vivienda: 58,3% y 47,6%, respectivamente. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros tres aspectos: el confort térmico, la distribución de las estancias y la orientación de la vivienda. El 41,7% de los gallegos manifiesta que la certificación energética es determinante a la hora de comprar una vivienda, pero no están dispuestos a pagar más por este hecho.

Los portales inmobiliarios son los canales de información preferidos para comparar promociones y tomar decisiones de compra. Este canal es elegido por el 79,6%. En segundo lugar, se sitúan las webs de promotoras (39,5%), seguidas de ferias presenciales o puntos de venta físicos (21%).