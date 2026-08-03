Talleres de la provincia de Pontevedra refuerzan su atractivo para captar mecánicos

Faltan profesionales en los talleres mecánicos de la provincia de Pontevedra. «Todos estaríamos dispuestos a meter a una o dos personas más en la plantilla», destaca Rafael Martínez, responsable del Taller Unidad, en Vigo. El sector está «saturado» desde hace tiempo. Y la situación es todavía peor en pleno verano, con trabajadores de vacaciones y los clientes ansiosos por poner los vehículos a punto para viajar con seguridad. Una ecuación que obliga a los conductores a esperar hasta dos meses para llevar el coche a reparar.

Martínez asegura que el principal problema es la escasez de mano de obra cualificada, ya que «la gente joven está tardando mucho en incorporarse». A ello se suma, según explica, el envejecimiento del parque móvil, ya que muchos conductores optan por reparar sus vehículos ante la dificultad de adquirir uno nuevo por su coste elevado. Señala que, en su caso, un cliente que necesite vehículo de sustitución puede esperar «hasta dos meses» para que empiece el arreglo; si no lo requiere, el plazo es de «un mes o un mes y una semana».

El sector que se debe potenciar la enseñanza del oficio, cuyas condiciones han cambiado bastante en los últimos años. Muchos negocios ya no están abiertos a las 18.00 horas (hay quienes cierran ya a las 15.00 h) y ofrecen jornada continua, lo que facilita la conciliación. La gran mayoría descansa los fines de semana. Además, la digitalización de los vehículos ha elevado la cualificación del trabajo, con más tareas de diagnóstico y programación y menos esfuerzo físico, lo que ha contribuido a hacer el trabajo más atractivo para los jóvenes. A esto, se suma una mejora progresiva de los salarios ante la falta de mecánicos cualificados.

Luis Pazos, gerente de Talleres Pazos, en Vigo, sitúa el plazo habitual para atender una reparación entre dos y tres semanas. Abre su negocio a las 8.30 horas de lunes a viernes y lo cierra a las 17.00 horas. También considera que la principal causa de la elevada carga de trabajo es la falta de profesionales. «Ya no sorprende, busques por donde busques, no hay nada», afirma. De hecho, reconoce que incorporaría de inmediato a otro trabajador si encontrara un perfil cualificado. Explica que hay talleres que cierran una o dos semanas en verano, como es su caso, lo que concentra la demanda en los que permanecen abiertos.

Trabajos de reparación en el Taller Unidad, en Vigo. / Alba Villar

Geli Pérez, gerente de Talleres Fernández García, servicio autorizado de Mercedes-Benz en Vilagarcía, señala que el plazo medio de espera en sus instalaciones se sitúa actualmente en siete días. Coincide en que el sector atraviesa dificultades para encontrar profesionales, aunque asegura que su empresa ha logrado cubrir las vacantes gracias a la Formación Profesional Dual. Este año, ha incorporado a tres trabajadores. El sector deposita su esperanza en esta vía para la capacitación de profesionales: los necesitan como agua de mayo.

La escasez de profesionales en oficios como la mecánica, la chapa y pintura, la fontanería o la electricidad responde a una combinación de factores. El principal es la falta de relevo generacional, ya que ha disminuido el número de jóvenes que optan por estas profesiones, atraídos por sectores con mejores condiciones y menos físicos. También se ve afectado por la elevada demanda de personal cualificado en gremios como la industria, la construcción y el mantenimiento, que compiten por unos perfiles cada vez más escasos.

Fontanería e instalaciones

La elevada carga de trabajo y la falta de profesionales también se deja sentir en el sector de la fontanería y las instalaciones. El presidente de Foncalor, Pablo Crespo, asegura que las empresas llevan tiempo trabajando al límite de su capacidad. «Hace años que estamos desbordados», afirma. Aunque durante el verano cambia el tipo de demanda, con un mayor peso de las averías relacionadas con el aire acondicionado y agua, explica que la actividad continúa siendo elevada y coincide con las vacaciones del personal.

Distingue entre los servicios de mantenimiento y las nuevas instalaciones. En el primer caso, señala que las empresas priorizan las incidencias y procuran resolverlas «en el día o el día siguiente», aunque ello obligue en ocasiones a realizar soluciones provisionales. Sin embargo, advierte de que los trabajos de instalación acumulan mayores retrasos. «Hay bastante atasco» y muchas empresas no pueden asumir nuevos encargos de inmediato, por lo que los clientes deben esperar. Estima que los plazos pueden alcanzar «tranquilamente un mes».

Crespo atribuye esta situación, en parte, a la escasez de profesionales y a las dificultades para garantizar el relevo generacional. Explica que las nuevas incorporaciones procedentes de la Formación Profesional o de la formación dual «van muy lento» y que buena parte de los trabajadores del sector se acerca a la jubilación. «Hay un problema bastante importante con el relevo generacional», sostiene, al tiempo que subraya que el personal cualificado disponible ya se encuentra ocupado, lo que dificulta atender el aumento de la demanda.