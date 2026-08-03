Carmen Costas Martínez (Vigo, 13 de marzo de 1978) es abogada mercantilista y colabora con la asesoría Ircavigo e Irisarri Abogados. Suma 25 años de experiencia profesional y es letrada asesora y secretaria de consejos de administración de grupos empresariales gallegos y profesora asociada de la Universidad de Vigo. Desde finales de mayo de 2025, preside Executivas de Galicia, la principal asociación autonómica de mujeres directivas y profesionales, que celebra este año su 16.º aniversario. Cogió el testigo de Carla Reyes.

—¿Qué balance hace de su primer año al frente de Executivas de Galicia?

—Ha sido un año muy positivo. Hemos consolidado todos los proyectos que ya existían y los hemos hecho crecer. También hemos aumentado el número de socias, con unas 80 incorporaciones, y reforzado nuestro impacto en toda Galicia. Somos una asociación autonómica y trabajamos de forma continua en las cuatro provincias. Además, hemos cambiado nuestra sede desde el Hotel Oca Puerta del Camino (Santiago) a la sede de la Confederación Empresarial de Galicia, también en Santiago. Es un paso importante.

—¿Cuáles son las principales iniciativas que impulsa la asociación?

—Organizamos una veintena de encuentros de networking al año, además del congreso anual, los premios Executivas y diferentes acciones formativas. También desarrollamos programas de mentoría para jóvenes, apoyo a mujeres mayores de 45 años que quieren reactivar su carrera y un directorio público de referentes femeninas para visibilizar el talento gallego. Queremos seguir siendo una asociación útil para Galicia. Somos una entidad sin ánimo de lucro, formada por profesionales que dedicamos nuestro tiempo de manera desinteresada.

—¿Qué es lo que más le motiva de presidir Executivas de Galicia?

—Poder ayudar. Creo que se ha avanzado mucho en igualdad, pero todavía queda camino para que el liderazgo femenino tenga una mayor influencia real. Queremos seguir colaborando con empresas, instituciones y otros colectivos para construir una sociedad con más igualdad de oportunidades.

La presidenta de Executivas de Galicia, Carmen Costas. / Alba Villar

—¿Qué retos tiene por delante Executivas de Galicia?

—Hacer más visible el liderazgo femenino, fortalecer la red de apoyo entre profesionales, ampliar la proyección nacional e internacional de la asociación y consolidar una organización transparente, participativa y con mayor capacidad de influencia. Dos de los grandes desafíos para la igualdad siguen siendo la conciliación y la racionalización de los horarios laborales, al considerar que el actual modelo dificulta el acceso y la permanencia de muchas mujeres en puestos directivos.

—¿Es la conciliación la principal barrera de la mujer para acceder a los órganos de decisión?

—Sí. Las mujeres están preparadas y hay mucho talento en los niveles intermedios. El problema suele aparecer cuando se exige una gran disponibilidad y coincide con la etapa de crianza o con el cuidado de personas mayores. Es un reto que también afecta a muchos hombres y que debe abordarse como un problema social. Hay que pensar en soluciones adaptadas a la realidad de cada sector, ya que no es lo mismo trabajar en una oficina que en una fábrica o en la hostelería. Hay margen para implantar medidas que faciliten compatibilizar el trabajo con el cuidado de hijos y mayores: no solo guarderías, también salas de estudio, por ejemplo.

—Si pudiera implantar una sola medida para favorecer la presencia de mujeres en puestos directivos, ¿cuál sería?

—La conciliación. He visto empresas que, tras analizar por qué las mujeres no daban el salto a puestos de mayor responsabilidad, descubrieron que el principal obstáculo eran los viajes y la disponibilidad. Hablar con las personas y buscar soluciones beneficia tanto a la empresa como a los trabajadores.

«La IA ayuda a reducir sesgos en determinados procesos, pero también puede reproducirlos si se alimenta con información sesgada»

—¿Qué le diría a quien sigue viendo la igualdad como una cuestión de imagen y no de competitividad?

—Que una empresa es mejor cuanto más diversa es. No hablo solo de hombres y mujeres, sino también de edades, experiencias y procedencias. Los equipos diversos enriquecen el debate, aportan perspectivas diferentes y toman mejores decisiones.

—¿Y qué papel puede desempeñar la inteligencia artificial en reducir la brecha de género?

—Puede ser una gran oportunidad si se utiliza correctamente. Ayuda a reducir sesgos en determinados procesos, pero también puede reproducirlos si se alimenta con información sesgada. Por eso es importante desarrollarla y utilizarla con criterios rigurosos.

—Hablamos de igualdad de género. ¿Existe temor en la entidad por la creciente presencia de la extrema derecha en los gobiernos autonómicos y la posibilidad de que llegue a cogobernar España?

—Cada empresa tiene su ideología, pero nosotros no estamos inclinados hacia ningún lado, somos apolíticos. Yo creo que la sociedad tiene que crecer independientemente de quien esté durante cuatro años o más. Estamos trabajando como sociedad en asentar una serie de bases, en trabajar una serie de principios, en evitar esos riesgos. Desde el Gobierno, deberían trabajarse, pero hay cosas que se van asentando y que permanecen.

—¿Qué mensaje les traslada a las mujeres que aspiran a ocupar puestos directivos?

—Que confíen en ellas mismas y no se pongan techos de cristal. Desde Executivas de Galicia, ofrecemos mentoría y acompañamiento para ayudar a que más mujeres desarrollen su carrera profesional.