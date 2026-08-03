Grupo Lence celebra sus 50 años con una facturación que roza los 297 millones, un 4,2% más

Medio siglo después de iniciar su actividad en Lugo, Grupo Lence continúa creciendo sin alejarse de su origen. La empresa familiar, que recoge exclusivamente leche gallega y la transforma íntegramente en la comunidad, informa de que cerró 2025 con una facturación de 296,86 millones de euros, un 4,2% más que en el ejercicio anterior.

La compañía atribuye esta evolución al aumento de la actividad, la mejora de la eficiencia de sus plantas y el desarrollo de sus principales líneas de negocio. Su modelo se apoya en la innovación en productos y procesos, la capacidad industrial y su relación con el sector ganadero gallego.

La presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, señaló que la empresa siguió avanzando «en un entorno exigente» gracias a una estrategia basada en la innovación, la eficiencia y el compromiso con las personas vinculadas al proyecto, desde la plantilla hasta las explotaciones ganaderas proveedoras.

El volumen de productos elaborados y comercializados por el grupo aumentó un 5,24% durante 2025, una cifra que refleja la evolución positiva de su actividad industrial y comercial.

Las marcas Leyma y Río de Galicia mantuvieron su posición en sus mercados de referencia. Por su parte, Optimilk volvió a destacar como una de las principales vías de crecimiento de la compañía, con un incremento del 25,8% en volumen y una mayor presencia en categorías de valor añadido.

El negocio del grupo mantiene un reparto relativamente equilibrado entre los productos fabricados para marcas de distribución y sus propias enseñas. En 2025, el 57% correspondió a marca de distribuidor, mientras que el 43% procedió de las marcas propias.

Durante el ejercicio, la compañía también reforzó su estructura directiva con el nombramiento de Miguel Gómez como nuevo consejero delegado de Leche Río. La incorporación forma parte de su estrategia de consolidación organizativa y de preparación para el crecimiento futuro.

Grupo Lence ejecutó inversiones por 5,9 millones de euros en 2025. Los fondos se destinaron a incorporar maquinaria, modernizar los procesos productivos, mejorar la eficiencia industrial y desarrollar nuevas líneas y formatos de productos.

Estas actuaciones se integran en el plan de inversiones para el periodo 2025-2027, dotado con 20 millones de euros. El objetivo es reforzar la capacidad industrial de la compañía, aumentar la flexibilidad de sus plantas y adaptarse con mayor rapidez a las necesidades del mercado.

El crecimiento también tuvo su reflejo en el empleo. El grupo terminó el año con 249 profesionales, frente a los 220 contabilizados al cierre de 2024. La plantilla aumentó, por tanto, en 29 personas en un contexto de expansión y fortalecimiento de sus capacidades industriales.

De los 249 trabajadores, 62 son mujeres y 15 ocupan puestos de responsabilidad. La empresa enmarca estos datos en su apuesta por la igualdad de oportunidades y por la incorporación de talento femenino a un sector tradicionalmente masculinizado.

Toda la cadena de valor permanece en Galicia

Grupo Lence mantiene una relación estable con más de 250 ganaderías gallegas, con las que asegura compartir un modelo basado en la proximidad, la estabilidad y la generación de valor en origen.

Toda la leche recogida por la compañía procede de explotaciones de la comunidad y se transforma íntegramente en Galicia. El grupo considera que esta forma de trabajar contribuye a mantener la actividad económica, el empleo y la riqueza vinculada al sector lácteo dentro del territorio.

«Nuestro compromiso con el rural pasa por mantener toda la cadena de valor en Galicia», afirmó Carmen Lence, quien subrayó que el origen y la transformación gallegos de la leche permiten generar «riqueza, empleo y futuro» en la comunidad.

La empresa dispone de tres plantas de producción y es la segunda compañía por volumen de recogida de leche en Galicia, según la información facilitada por el propio grupo. Sus principales marcas son Leyma y Río de Galicia.

El ejercicio estuvo marcado además por la celebración del 50 aniversario de Grupo Lence, fundado en 1975. La conmemoración sirvió para recordar la evolución de la empresa familiar y reconocer el papel de los ganaderos que han formado parte del proyecto durante sus cinco décadas de trayectoria.

Entre las iniciativas organizadas figuró un homenaje a los productores vinculados al grupo. La compañía también promovió el mural «Espíritu de superación», una obra que representa valores como el esfuerzo, la constancia y la capacidad de mejora y que busca reforzar el vínculo entre la empresa y su entorno.

Grupo Lence impulsó asimismo el Aula Lence en la EFA Fonteboa, un proyecto centrado en la formación, la innovación y el relevo generacional en el medio rural. La iniciativa pretende favorecer la preparación de nuevos profesionales y contribuir a la modernización del sector agroganadero.

Noticias relacionadas

Durante el año también se celebraron el III Foro y el I Observatorio de Activistas del Rural, concebidos como espacios de diálogo sobre los retos y oportunidades del campo gallego y sobre la sostenibilidad económica y social del territorio.

Fuente: El Correo Gallego