IA para retener talento, monitorizar la población de aves o crear informes en segundos: así impulsa a las empresas en Galicia

Retener talento, monitorizar la población de aves en parques eólicos, generar dosieres comerciales en cuestión de segundos o vender más y mejor gracias a la consulta en tiempo real de un catálogo de más de 160.000 artículos. Son algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) que ya realizan empresas gallegas. Se trata de una revolución industrial imparable que permite incrementar la productividad y delegar en la tecnología tareas tediosas o difíciles de abarcar. La IA ha llegado para quedarse… y su protagonismo cada vez será mayor.

DigHy, empresa con sede en Pontevedra que trabaja a nivel nacional, está especializada en software de diseño y operación de plantas de hidrógeno renovable. Brais Armiño, cofundador y CEO, explica a FARO que la IA ya participa en tareas como la generación y revisión de código y análisis de ciberseguridad. Además, permite conservar el conocimiento interno mediante repositorios de información accesibles a todo el equipo, evitando que la experiencia acumulada dependa exclusivamente de determinados trabajadores.

Equipo de digHy. A la derecha, de azul, Brais Armiño. / FdV

La compañía también emplea la IA para automatizar la elaboración de documentación corporativa, como presentaciones, informes o propuestas comerciales, reduciendo de forma notable los tiempos de trabajo. En paralelo, utiliza agentes inteligentes para diseñar campañas de márquetin y generar contenidos, mientras prepara el desarrollo de un asistente comercial capaz de identificar y contactar de forma automática con potenciales clientes a través de internet y por vía telefónica. La inteligencia artificial «no ha supuesto recortes», pero «reduce la necesidad de contratar un 40% más de plantilla a futuro».

Hogarconectado SL, conocida comercialmente como Mihogardigital, está dedicada a la venta de electrodomésticos y tecnología para el hogar. Opera principalmente en la Península y Baleares a través de canales online y cuenta con una red de tiendas físicas en Santiago de Compostela, Granollers, Vic, Burgos y San Sebastián. Recientemente, ha cerrado la adquisición de Electrónica Vicente. Francisco Fernández Insua, director general de la compañía, destaca que uno de los desarrollos importantes que espera poner en funcionamiento durante los próximos meses es un vendedor virtual de apoyo en las tiendas físicas.

Francisco Fernández Insua, de Mihogardigital.es, en una imagen creada con IA. / FdV

«Será un agente capaz de conversar en lenguaje natural con clientes y vendedores, consultar en tiempo real nuestro catálogo de más de 160.000 artículos y localizar inmediatamente características, medidas, compatibilidades, documentación técnica y alternativas de producto», señala, a la vez que comenta que «su objetivo no será sustituir al vendedor». «Ninguna persona puede memorizar toda la información técnica de un catálogo de estas dimensiones, pero sí utilizar una herramienta que encuentre la información en segundos y aplicar después su experiencia comercial y su conocimiento del cliente», reflexiona.

La IA permite a esta compañía ingerir, limpiar, clasificar y estructurar información técnica procedente de fabricantes con formatos y criterios muy distintos, extrayendo atributos, normalizando datos y detectando incoherencias. Además, la empresa adapta los contenidos a varios idiomas y orienta sus fichas al AEO (optimización para motores de respuesta), un modelo que prioriza información clara, completa y estructurada para que los motores de respuesta comprendan y recomienden correctamente los productos.

Tras el procesamiento automático, el equipo humano revisa y valida toda la información antes de su publicación. La IA ha liberado a los empleados de tareas repetitivas para centrarse en labores de análisis, control de calidad y resolución de incidencias, sin sustituir el criterio humano. La empresa prevé implantar trabajadores digitales especializados para funciones concretas, siempre bajo supervisión, y ampliar su uso a la logística, la posventa, el análisis de datos y la detección de incidencias, manteniendo el control final en manos de las personas.

Instra Ingenieros, empresa de servicios de arquitectura, ingeniería y consultoría tecnológica que realiza proyectos en el ámbito de la industria y energía con sede central en A Coruña y una de sus oficinas principales en Vigo, realiza proyectos para clientes con repercusión internacional en el sector logístico, automoción, energías renovables y tecnología para el sector energético. Pedro Pérez Gabriel, CEO, comenta que «la aplicación de la IA es transversal»: «Afecta tanto a procesos administrativos y productivos internos como a productos y servicios para nuestros clientes».

Trabajadores de Instra Ingenieros. / FdV

«Hace dos años, compramos una empresa con sede en Vigo dedicada al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, Possible Incorporate, con personas altamente cualificadas y especializadas en IA y sistemas y con tecnología ya desarrollada en ese ámbito para disponer de las capacidades y así poder realizar tanto desarrollos que mejoran nuestros procesos internos, como para desarrollar nuevos productos y servicios», añade. Un ejemplo es Makemake, «un sistema de visión artificial con redes neuronales convolucionales para la monitorización de avifauna en parques eólicos, actualmente en fase comercial».

Otra es Malaquias: asistente desarrollado con IA generativa que permite de una forma ágil y con interacción conversacional (chatbot) acceder a la base de conocimiento técnico que ha generado la empresa en los últimos años. Pérez asegura que la llegada de la IA no ha supuesto recortes de plantilla. «Ni prevemos que suceda. Pensamos que es un potenciador de nuestros servicios que nos ayudará a hacer más y mejores proyectos. Será una herramienta que nuestros ingenieros y arquitectos utilizarán cada vez más para mejorar y agilizar su trabajo, minimizando las tareas de bajo valor», sentencia.

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