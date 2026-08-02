«La IA es gratuita o tiene un coste reducido, pero sus precios aumentarán de forma importante»

El director de Operaciones de INEO (Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia), Luis Rey Fernández-Arruty, pone en valor la función de la entidad en su vigésimo aniversario e informa de los retos de un sector con un peso creciente en la economía gallega. Precisamente, la Xunta aprobó recientemente el Plan director de la industria TIC, que se elaboró con la participación activa del gremio. Entre los frentes más destacados, se encuentra la inteligencia artificial (IA), que ha transformado la vida de ciudadanos y empresas.

—¿Qué momento atraviesa el sector tecnológico gallego?

—Es un momento muy bueno. El sector sigue creciendo tanto en empleo como en facturación. Además, la firma del Plan director TIC de Galicia supone un hito importante porque marca las líneas estratégicas para seguir impulsando el crecimiento. Al mismo tiempo, vivimos un momento de transformación muy importante por la irrupción de la inteligencia artificial. Tenemos claro que ha venido para quedarse, pero es un campo tan amplio y evoluciona tan rápido que también genera cierta incertidumbre. Todo el sector está trabajando para adaptarse y decidir hacia dónde dirigir sus esfuerzos.

—¿Cómo está afectando la inteligencia artificial a las empresas?

—Está teniendo un impacto muy positivo. La inteligencia artificial permite aprovechar mucho mejor las soluciones digitales que las empresas ya tenían implantadas. Facilita la automatización de tareas repetitivas y burocráticas, de manera que los profesionales pueden dedicar más tiempo a actividades que aportan mayor valor. También permite conocer mejor al cliente, segmentar mejor la información y ofrecer servicios más personalizados. En definitiva, hace que las empresas sean más eficientes y competitivas.

—¿Existe alguna preocupación sobre la evolución de esta tecnología?

—Sí. Ahora mismo, muchas herramientas son gratuitas o tienen un coste reducido, pero ya se está anticipando que esos precios aumentarán de forma importante. Cuando eso ocurra, habrá que evaluar si el coste compensa realmente las ventajas que ofrece. Probablemente, será necesario optimizar mucho más su uso y reservar la inteligencia artificial para aquellas tareas en las que realmente aporte un valor diferencial, combinándola con otras herramientas.

«La expansión de la IA también multiplica las amenazas, por lo que la demanda de expertos en ciberseguridad seguirá creciendo»

—¿Cuáles son hoy los principales retos del sector?

—Uno sigue siendo el talento. Aunque la inteligencia artificial está ayudando en determinadas tareas, las empresas continúan necesitando perfiles tecnológicos muy especializados, especialmente, en ámbitos como la arquitectura de sistemas, la integración o la ciberseguridad. Precisamente, la expansión de la IA también multiplica las amenazas, por lo que la demanda de expertos en ciberseguridad seguirá creciendo.

—¿Se le está dando suficiente importancia a la ética de la IA?

—Empiezan a ser necesarios perfiles relacionados con esta cuestión. Un reto importante es la soberanía tecnológica. Muchas de las tecnologías clave, desde la infraestructura hasta las herramientas de inteligencia artificial más potentes, están en manos de muy pocas empresas, y esa dependencia también genera preocupación en el sector.

—¿Cómo ha cambiado INEO desde su creación?

—Se ha consolidado como uno de los referentes del sector tecnológico en Galicia. Se ha profesionalizado mucho y hemos sabido identificar qué servicios necesitaban realmente las empresas asociadas, afinando nuestra propuesta de valor. Además, nos hemos especializado en posicionar los productos y servicios de nuestras empresas en otros sectores empresariales. Tenemos un ecosistema relacional muy rico y actuamos como un asesor y prescriptor de tecnología de confianza. También acumulamos mucha experiencia en la gestión de ayudas y subvenciones y en el asesoramiento tanto a empresas tecnológicas como a compañías de otros sectores en procesos de digitalización. Somos una asociación consolidada, referente y con un profundo conocimiento tanto del sector tecnológico como de las necesidades del resto del tejido empresarial.