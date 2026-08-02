Los acreedores de Pepe Vieira validan el plan para refinanciar su deuda

Los sobrecostes asociados a las últimas grandes inversiones que el chef Xosé Cannas llevó a cabo para crecer en la alta cocina empujaron al dos estrellas Michelin, más conocido como Pepe Vieira, a tener que refinanciar su deuda con los bancos para poder cumplir en tiempo y forma con todos los pagos. Como adelantó FARO, una de sus empresas (Pepe Vieira SLU) presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Pontevedra una comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores: antes llamada preconcurso. Este mecanismo legal permite que una compañía con dificultades financieras gane tiempo y protección mientras negocia con sus acreedores la reestructuración de su deuda, con el objetivo de evitar el concurso.

Lo llamativo de este caso es que la solicitud se cursó con un acuerdo previo entre el cocinero vigués y las entidades bancarias para reconvertir parte de sus créditos de corto a largo plazo, algo que el propio Cannas definió a este periódico como «una gran noticia», habida cuenta de que con ello ponía fin a las «tensiones de liquidez» que estaba experimentando. Ese pacto, consistente en rollear su pasivo circulante contemplando un nuevo calendario de amortizaciones, se ha transformado tras varios meses de trabajo en el plan de reestructuración de la sociedad, que este mes de julio ha logrado el visto bueno de los acreedores y ha sido aprobado, según confirman fuentes conocedoras del proceso.

Para que el plan que incluye todas las condiciones vinculadas a la renegociación de la deuda de Pepe Vieira consiguiese el plácet de los acreedores ha sido imprescindible la aportación de financiación adicional. El chef dos estrellas Michelin ha logrado esta liquidez mediante la aportación de capital propio, nuevos créditos bancarios y un préstamo de medio millón de euros por parte de XesGalicia, la sociedad mercantil pública de la Xunta que gestiona fondos de capital riesgo y otros vehículos de inversión destinados a apoyar empresas y proyectos empresariales gallegos.

«La operación forma parte del proceso regulado de la reestructuración financiera de la empresa y va en igualdad de condiciones con las entidades financieras que han participado en la financiación interina, que está regulada en la ley concursal», señalan fuentes del Gobierno autonómico en declaraciones a FARO. El plan de reestructuración deberá ser ahora homologado por la justicia.

Varela y el hotel de Raxó

Pepe Vieira refinanció su deuda con los bancos tras ver cómo se tensaban sus cuentas por sobrecostes que afectaron a sus dos últimas grandes inversiones. La primera: su propuesta hotelera Pepe Vieira Relais & Châteaux, que abrió en Raxó (Poio) en marzo de 2023. La segunda: Varela Churrasquería, una histórica ferretería situada en el centro de Pontevedra que el dos estrellas Michelin convirtió en asador e inauguró en febrero de 2024. El inesperado encarecimiento en la ejecución de ambas obras llevó a la empresa a pedir créditos a corto plazo para poder finalizarlas. Unos préstamos que finalmente se vio incapaz de amortizar en las condiciones establecidas, llevando a la compañía a sentarse en una misma mesa con los bancos para refinanciar su deuda.

Esas negociaciones comenzaron hace más de medio año y coincidieron con un momento clave para la compañía de Xosé Cannas, que se disputaba entonces frente a Neapolis FD SL la gestión durante los próximos seis años del restaurante del Museo de Pontevedra. La situación de la firma no impidió que ganase la licitación del establecimiento hostelero en manos de la Deputación de Pontevedra, donde ya operaba a través de La Ultramar.