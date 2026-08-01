Galicia proyecta once veces menos viviendas que en el pico del bum inmobiliario

Aunque la demanda de vivienda se mantiene elevada a pesar de experimentar un freno recientemente, la actividad promotora continúa muy lejos de los niveles alcanzados durante el bum inmobiliario. El endurecimiento de las condiciones de financiación, el importante aumento de los costes de construcción (tanto de materiales como de personal) o la escasez y encarecimiento del suelo finalista han contribuido a la reducción del ritmo de nuevos proyectos. A esto, se suman unos plazos administrativos más largos y una estrategia más prudente de los promotores, que adaptan la oferta a un mercado con menor disponibilidad de terrenos y mayores exigencias económicas y regulatorias.

Según los datos más actualizados del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicados ayer, Galicia proyecta once veces menos viviendas (tanto de nueva planta como fruto de actuaciones de rehabilitación) en comparación con el pico del bum inmobiliario, registrado en 2007. Entre los meses de enero y abril de este año, recibieron el visto bueno intervenciones para generar 1.456 propiedades, un 9% de las proyectadas hace 19 años: 16.160. La diferencia es abismal: en los primeros cuatro meses de 2007, lograron el OK para su construcción una media de 134,6 viviendas cada día, bastante lejos de las 12,1 del primer cuatrimestre de 2026.

Las 16.160 viviendas proyectadas en los cuatro primeros meses de 2007 son algo menos que la suma de los inmuebles aprobados entre 2010 y 2026, comparación que refleja los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria en Galicia y que ayuda a entender la coyuntura del mercado actualmente: una demanda que sobrepasa con creces a la oferta. Este desequilibrio también está favorecido por el desvío de propiedades de la rama residencial a la turística y abre un debate paralelo: la posibilidad de poner a disposición de vecinos las propiedades vacías en una comunidad en la que casi 35.000 personas esperan por una vivienda protegida.

Es entendible si echamos un ojo a los valores medios de las transacciones de vivienda libre, datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el primer trimestre de 2026, los compradores firmaron propiedades por una media de 156.036,2 euros, máximo histórico: la provincia de Pontevedra lidera la tabla, con 186.384,1 euros. Son cifras que quedan muy lejos de las de los tres primeros meses de 2007, cuando se llegó a 132.762,8 euros y 144.875,3 euros, respectivamente. En el alquiler, más de lo mismo: cuesta encontrar opciones por debajo de los 600 euros en las ciudades gallegas y el resto de las localidades más pobladas.

El número de viviendas proyectadas en la comunidad gallega ha seguido una trayectoria irregular en el último lustro. Tras pasar de 976 viviendas en 2021, año siguiente a estallar el Covid-19, a 1.077 en 2022, la cifra descendió hasta 937 en 2023. En 2024, comenzó la recuperación, con 1.256 viviendas previstas, que se aceleró de forma notable en 2025, cuando se alcanzaron 1.879, el mejor registro para un primer cuatrimestre desde 2009. En 2026, la actividad se moderó hasta las 1.456 viviendas proyectadas, un 22,5% menos que un año antes, aunque todavía un 49% por encima del nivel registrado en 2021.

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El IGE también ofrece información sobre los edificios residenciales proyectados. En los cuatro primeros meses de 2026, fueron 476, cifra similar a la del inicio de los años anteriores, pero a mucha distancia de los números del bum inmobiliario: más de 2.000 entre 2005 y 2008.