Balaídos resiste la tormenta del motor y sigue en máximos: casi 295.000 vehículos «made in Vigo» en el primer semestre

No hay una sola planta de automoción en España que se parezca a Stellantis Vigo. Ni de lejos. La factoría olívica es la más productiva a nivel nacional y además se corona como la número uno del grupo en el mundo, un desempeño excelente que brilla en plena tormenta del motor europeo, con la competencia china presionando como nunca y este año, como reto añadido, el estallido de la guerra de Irán, que ha vuelto a tensar las cadenas globales de suministro. Aun con todo ello, Balaídos ha vuelto a demostrar que no tiene límites, manteniendo su cadencia en máximos y sobreponiéndose también a los paros que ha registrado en el primer semestre, desde el frenazo por la borrasca Joseph en enero hasta la interrupción de la actividad en junio por un problema en el suministro de internet. Según ha podido saber FARO, la fábrica viguesa ensambló en estos seis meses casi 295.000 vehículos, en línea con el récord que firmó en 2025. Ha resistido así de nuevo, con mayúsculo sobresaliente, la difícil coyuntura que afronta el sector.

Son unos magníficos números que coinciden con la recuperación de las matriculaciones en la Unión Europea, aunque con el reto de la electrificación todavía pendiente y las matriculaciones de este segmento en niveles insuficientes. La buena cifra que cosecha la antigua Citroën bebe del éxito continuado de las K9 (sus comerciales ligeros) y del Peugeot 2008, el todocamino estrella que sigue en el podio de los superventas.

Todo hacía indicar que sería un nuevo semestre histórico, habida cuenta de que la factoría olívica elevó su producción un 2% entre enero y marzo, alcanzando las 141.500 unidades a pesar de los paros forzados por los temporales. Hasta junio, Stellantis Vigo ha lanzado al mercado una media de 2.200 automóviles por día de trabajo efectivo. De seguir así, la planta podría superar este 2026 su mejor marca anual, cosechada el año pasado, cuando firmó casi 560.000 vehículos, un 8% más, y pulverizó el récord conseguido en 2007.

Balaídos despunta como lo hacen los modelos que produce, hegemónicos dentro y fuera de España. En lo que respecta a los comerciales ligeros, su división de furgonetas (Stellantis Pro One) cerró la primera mitad de 2026 como líder del mercado nacional, con un 34,1% de la cuota y 35.359 matriculaciones. Asimismo, el Peugeot 2008 fue el octavo turismo que más triunfó en el país entre enero y junio, con 11.085 ventas según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

A nivel europeo, la multinacional con planta en Vigo ha comercializado 1,37 millones de vehículos, lo que supone un alza del 3,8% respecto a 2025. La compañía logró una cuota del 16,7% en el continente y entre los principales mercados en los que registró un mayor crecimiento destacan Alemania (+7,2%), Reino Unido (+4,7%), Italia (+4,5%), Bélgica-Luxemburgo (+1,5%) y España (+0,8%). Aunque con menor tamaño, despuntan también Austria (+31%), Polonia (+10,1%) y Portugal (+5,2%).

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las ventas de turismos en la Unión Europea crecieron un 5,7 % en el primer semestre de 2026, hasta los 5,9 millones de unidades, impulsadas por el buen comportamiento de junio a pesar de la persistencia de las tensiones geopolíticas. Los híbridos se consolidaron como la motorización más popular, con el 37,3% del mercado, mientras que los eléctricos alcanzaron una cuota del 20,7% y los híbridos enchufables, del 9,8%. En cambio, los vehículos de gasolina cayeron un 17,2% y los de diésel, un 16,5%.