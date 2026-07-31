Viticultores estarán «vigilantes» para evitar compras de uva por debajo de los costes de producción

Las principales asociaciones de viticultores de las Rías Baixas permanecerán «especialmente vigilantes» durante el inicio de la campaña de contratación de la uva «para impedir que la presión del mercado provoque compras por debajo de los costes de producción y para proteger la viabilidad económica de las explotaciones vitícolas».

Esta iniciativa está promovida conjuntamente por la Asociación Unión de Viticultores de Arbo, la Asociación de Viticultores Val do Ulla y la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, que hacen un llamamiento al conjunto de organizaciones agrarias y entidades representativas del sector para que se sumen a esta labor de vigilancia y defensa de los productores.

Las asociaciones advierten de que la presente campaña se desarrolla «en un contexto especialmente delicado». «Las estimaciones apuntan a que podrían quedar entre cuatro y cinco millones de kilos de uva sin recoger debido al desequilibrio existente entre la producción disponible y las necesidades actuales de compra de las bodegas», trasladan.

Las organizaciones destacan que «no responsabilizan a las bodegas por adquirir únicamente la uva que necesitan, una decisión que consideran legítima desde el punto de vista empresarial». «El origen del problema es estructural y responde a la falta de medidas de regulación y planificación adoptadas en los últimos años para adaptar el potencial productivo de la denominación a la evolución del mercado», explican.

Alertan de que el exceso de oferta puede provocar una fuerte presión a la baja sobre los precios de la uva, favoreciendo la aparición de ofertas que podrían situarse por debajo de los costes de producción de las explotaciones vitícolas. Ante esta situación, las asociaciones recuerdan que la Ley de la Cadena Alimentaria «prohíbe expresamente las compras por debajo de los costes de producción y anuncian que informarán a los viticultores sobre los mecanismos de protección que les reconoce la normativa».

Asesoramiento

Estas entidades pondrán a disposición de sus asociados asesoramiento para tramitar las correspondientes denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cuando existan indicios de incumplimiento de la legislación. Además, facilitarán información y orientación al resto de viticultores que, aun no perteneciendo a estas organizaciones, puedan verse afectados por este tipo de prácticas.

Las asociaciones consideran «imprescindible» que todo el sector actúe con responsabilidad para evitar una espiral de depreciación de los precios que comprometa la viabilidad económica de las explotaciones vitícolas de las Rías Baixas. Igualmente, reclaman que se avance en la elaboración de un estudio oficial que permita determinar de forma objetiva los costes de producción de la uva en la denominación de origen, aportando una mayor seguridad jurídica y transparencia a las relaciones comerciales.

Mientras tanto, recuerdan que existen referencias objetivas, como las empleadas por Agroseguro para la valoración de los siniestros que afectan a la variedad Albariño, en las que el valor de indemnización es superior a algunas de las ofertas que se están escuchando en el sector.