Pescanova SA o la irrelevancia plena: su participación en la multinacional pesquera cae al 0,08%

Pescanova Sociedad Anónima (vieja Pescanova) fue la cabecera del grupo empresarial pesquero hasta el año 2015, cuando todo el negocio fue transferido a Nueva Pescanova para continuar la digestión del gigantesco concurso de acreedores declarado dos años antes. Tras aquella reorganización societaria la antigua matriz logró retener el 20% del capital social del grupo, pero las sucesivas ampliaciones de capital por canje de deuda fueron diezmando su peso en el accionariado, aunque sin afectar a los importes que Nueva Pescanova está obligada a realizarle, y de los que mantiene los pagos a su consejo.

La última ampliación de la pesquera fue anunciada en el mes de mayo, por hasta hasta 283 millones de euros, de los cuales 279 millones (casi el 99%) serían aportados por Abanca, principal accionista. Con la ejecución de esta operación, y según consta en el informe semestral remitido por Pescanova SA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su participación en Nueva Pescanova ha caído hasta un pírrico 0,08%, frente al ya irrelevante 0,21% que presentaba antes.

Ahora bien, y pese a que la vieja Pescanova lleva años anunciando que presentará un proyecto independiente para no depender de la pesquera —el único que emprendió, en Bolivia, le supuso unas pérdidas superiores a los 2,2 millones de euros—, y a que no desempeña ninguna actividad, sus cuatro consejeros no han alterado su política de retribuciones. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, la antigua matriz de la pesquera multiplicó por nueve sus números rojos, hasta los 17.000 euros, y abonó 43.000 euros a sus consejeros, frente a los 41.000 euros del mismo periodo de 2024. Las pérdidas se han elevado ahora a los 70.000 euros; el consejo percibió 89.000 euros, 2.000 euros más que en el primer semestre del año pasado.

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El consejero más veterano es Leopoldo Fernández Zugazabeitia. Los demás integrantes de este órgano son Luis Malo de Molina, Juan Manuel Ginzo Santiso y Alejandro Fernández Zugazabeitia. Ninguno es accionista.