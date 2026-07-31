As Pontes entra en tres grandes programas militares que movilizan 3.658 millones

Los 18 millones de inversión y los hasta 120 empleos anunciados por Indra este jueves explican el tamaño inicial de su desembarco en As Pontes, pero no su verdadera dimensión industrial. La compañía vincula la futura fábrica de blindados a tres programas de modernización de las Fuerzas Armadas que movilizan en conjunto 3.658 millones de euros. La planta no absorberá toda esa facturación, pero sí asumirá una fase clave: la integración, prueba, validación y puesta en servicio de vehículos anfibios, lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas.

La cifra no se invertirá íntegramente en As Pontes ni equivale a ingresos directos para Indra. Incluye el desarrollo y la adquisición de plataformas, sistemas tecnológicos, vehículos auxiliares, simuladores, formación y apoyo logístico, además del trabajo que se repartirá entre la compañía, sus socios industriales y la cadena de proveedores. Pero permite dimensionar el volumen de los programas que pueden sostener la actividad de la fábrica durante los próximos años. El anuncio de Indra de este jueves coincidió con un día histórico para la comarca: la voladora de las cuatro torres de la antigua central térmica de As Pontes.

Parcela de más de 50.000 metros cuadrados

Indra atribuye a las instalaciones de As Pontes la integración, las pruebas, la validación y la puesta en servicio de estas tres familias de vehículos. La compañía adaptará para ello una antigua planta industrial de cerca de 15.000 metros cuadrados construidos, situada sobre una parcela de más de 50.000, y habilitará una pista para comprobar su funcionamiento antes de la entrega.

El mayor de los tres programas es el de artillería autopropulsada sobre ruedas, dotado inicialmente con 2.896 millones de euros. Defensa prevé adquirir 86 obuses, otros tantos vehículos de municionamiento, unidades de recuperación y mantenimiento, simuladores y diferentes sistemas de apoyo, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por volumen económico, constituye con diferencia el principal proyecto vinculado a la nueva capacidad industrial terrestre de Indra. La empresa todavía no ha precisado, sin embargo, qué trabajos concretos realizará As Pontes, cuántos vehículos pasarán por sus instalaciones ni qué porcentaje del presupuesto terminará convirtiéndose en actividad industrial en Galicia.

A este programa se suma la renovación de los vehículos anfibios de combate de la Infantería de Marina, con una inversión inicial de 374 millones. Contempla la adquisición de 34 blindados sobre ruedas en distintas configuraciones, entre ellas transporte de tropas, mando y control, recuperación y asistencia sanitaria.

El tercer proyecto corresponde a la renovación de los lanzapuentes del Ejército de Tierra y está dotado con 388 millones. Estos vehículos permiten desplegar pasos provisionales para que blindados y otras unidades pesadas superen ríos, zanjas y obstáculos durante las operaciones.

Los tres programas cuentan, además, con préstamos públicos de prefinanciación al 0% por 1.521 millones de euros: 1.181 millones para la artillería sobre ruedas, 190 millones para los lanzapuentes y 150 millones para los vehículos anfibios.

Especialización

La implantación de Indra en As Pontes supone la creación de una capacidad productiva desde la que ejecutar una parte de estos contratos. La fábrica no construirá todos los vehículos desde cero, sino que se especializará en integrar sus sistemas, realizar las pruebas, validar su funcionamiento y prepararlos para su puesta en servicio.

El proyecto prevé generar entre 70 y 120 puestos de trabajo directos. La compañía no ha concretado todavía el inicio de la actividad ni el volumen de trabajo que asignará a la planta. Además de estas incógnitas, también queda por ver qué parte de los más de 3.600 millones terminará convirtiéndose en actividad industrial para As Pontes y, por extensión, para Galicia.