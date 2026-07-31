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El ferri de Armón Vigo para la Polinesia Francesa ya tiene alas para volar: instalada a bordo una vela rígida de 22 metros de altura

Es el primer dispositivo instalado en España en un buque de nueva construcción y el primer ferri en las instalaciones de la antigua Barreras desde 2011

Trabajos de instalación de la vela rígida de bound4blue en el ferri «Na Hiro e Pae»

Trabajos de instalación de la vela rígida de bound4blue en el ferri «Na Hiro e Pae» / Cedida

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Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Según la tradición cultural polinesia, Hiro fue un guerrero artífice de las más legendarias hazañas. En algunos relatos se identifica incluso como una divinidad, asociada siempre al mar. Su nombre está estampado ya en el casco de un ferri en construcción de Armón Vigo, bautizado como Na Hiro e Pae —significa «los cinco hijos de Hiro», representa a las cinco principales islas habitadas del archipiélago de las Australes— y contratado por la compañía SNA Tuhaa Pae en 2024. Un prodigio del naval concebido como una unidad mixta, tanto para el transporte de pasajeros como de contenedores en los que llevar productos.

El buque llevará para siempre a gala su condición de pionero: en él se ha realizado la instalación de la primera vela mecánica eSAIL de España en una unidad de nueva construcción, toda vez que en San Enrique se hizo lo propio hace dos años y medio, pero en un buque ya en servicio, el ferri Ville de Bourdeaux. En ambos casos el dispositivo —conocido también como vela de succión— es un diseño de la compañía catalana bound4blue. «Se trata de un contrato muy destacado para bound4blue ya que marca la primera vez que nuestra tecnología es elegida para un buque de nueva construcción, habiendo pasado por un proceso de licitación internacional muy competitivo», destacó el CEO de la compañía, David Ferrer, como recogió FARO.

Recreación virtual del ferri que se construirá en Astilleros Ría de Vigo del grupo Armón para la Polinesia Francesa.

Recreación virtual del ferri que se construirá en Astilleros Ría de Vigo del grupo Armón para la Polinesia Francesa. / Cotenaval

En este caso, la vela mecánica ubicada este jueves a bordo del ferri presenta 22 metros de altura y permitirá al buque un ahorro del 10% en el consumo de combustible y emisiones. «Un importante paso adelante, aunque todavía queda mucho trabajo por delante mientras preparamos el buque para su puesta en servicio y las pruebas de mar», destacaron desde Armón después de haber completado los trabajos de instalación.

Esta vela se basa en un perfil aerodinámico de gran espesor con un sistema de succión inteligente para aumentar su eficiencia de propulsión, con agujeros para la entrada de aire que ayudan a producir siete veces más sustentación que un ala de un avión convencional y generan esa reducción en el consumo de combustible y emisiones.

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El encargo de SNA Tuhaa Pae supuso el retorno a la construcción de ferris de las antiguas instalaciones de Hijos de J. Barreras, ahora de Grupo Armón, desde el año 2011, con el Volcán de Tinamar. El ferri mixto Na Pae e Hiro tendrá capacidad para 200 personas y 111 contenedores estará equipado con motores capaces de funcionar con biocombustible o e-combustible, en el momento que este se encuentre comercialmente disponible en la región. También ofrece eficiencia en términos de tratamiento de residuos, propulsión eléctrica POD y autonomía en el suministro de agua dulce. Tendrá 89 metros de eslora.

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