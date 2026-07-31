El exCEO de Google viaja a la Península: fase final de la operación de venta del astillero vigués Metalships a Oyster Ocean

Océano de Ostras, como desveló FARO, es el nombre de la sociedad limitada para la cual Metalships & Docks solicitó, al Puerto de Vigo, autorización para la transmisión del 100% de sus participaciones sociales. Una mercantil que no consta todavía como formalmente constituida —no quiere decir que no se haya hecho ese trámite, sino que no ha sido elevado aun al Registro Mercantil— y cuya matriz está localizada en el Estado norteamericano de Delaware, fundada el 14 del pasado mes de enero. Se trata de Oyster Ocean LLC (siglas equivalentes a una SL, Limited Liability Company), cabecera de un proyecto industrial que aspira a convertir al astillero vigués en un polo naval especializado en flota oceanográfica y yates de exploración. Al frente está un exCEO de Google, Eric Schmidt, como también anticipó este periódico.

La transacción está en su fase final, según ha podido determinar FARO en distintas fuentes conocedoras del proceso. Y Schmidt se ha desplazado a la Península justo en esta etapa de las negociaciones: su avión privado, un modelo Gulfstream G650, aterrizó este jueves a las 17:20 horas UTC —serían las 19:20 horas en España— en el aeropuerto de Oporto procedente de Belfast. Este periódico ha contactado con un portavoz oficial del magnate norteamericano para obtener información de su proyecto para el naval gallego y perspectivas de futuro, pero ha optado por el silencio. «Preferimos no hacer comentarios», se ha disculpado. En la plantilla de Metalships & Docks, compuesta por algo más de 40 personas, dan por hecha la venta.

Avión privado que utiliza Eric Schmidt. / Airplane Pictures

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo dio su visto bueno al traspaso total de acciones la pasada semana. El proyecto de Oyster Ocean incluye todo el perímetro de las instalaciones de Metalships, incluidas las cinco concesiones, renovadas en su mayoría hasta 2042. También el dique flotante, con 162 metros de longitud y más de 9.000 toneladas de peso en varada; ningún astillero privado gallego dispone de un activo de estas características, clave para trabajos de reparación o pintura de obra viva, por ejemplo. El propio equipo de Eric Schmidt ha trabajado en este dique porque en él se hicieron trabajos para el oceanográfico Falkor Too (ex Polar Queen, un offshore) antes de su entrega a la Schmidt Ocean Institute, fundada por el exCEO y su esposa, Wendy Smith. Tanto la construcción del Polar Queen como su reconversión al Falkor Too se realizaron en Freire Shipyard (Construcciones Navales Paulino Freire).

Detalles

El avance en las negociaciones con Manuel Rodríguez, presidente de Grupo Rodman, cogió velocidad tras el resultado de la auditoría (o due diligence), con la que el equipo de Schmidt pudo verificar que Metalships cerró el ejercicio fiscal de 2025 con resultado positivo y más de 9,6 millones de cifra de negocio. Deloitte también emitió sin salvedades su último informe de auditoría del astillero. Aunque no ha trascendido ninguna información oficial desde el astillero en ningún momento de este proceso, y si bien no es probable que trasciendan los detalles por parte de Rodríguez o Schmidt, distintas fuentes cifran el importe de la operación en «más de 20 millones de euros», aunque algunas lo elevan hasta los 30 millones.

Eric Schmidt, en una imagen divulgada en su web oficial. / ericschmidt.com

El holding del que depende Oyster Ocean LLC dispone de flota propia, 22 unidades, con embarcaciones construidas en la ciudad olívica. Entre los barcos que pueden vincularse a Schmidt están tanto el mencionado Falkor Too como el Whisper (ex Kismet), un enorme yate de más de 95 metros de eslora construido de inicio para el empresario Shahid Khan. El oceanográfico, según los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO), pertenece a la sociedad V2 Ori LLC, aunque está operado por SPS Maritime Ltd. Esta última, a su vez, es propiedad al completo de SPS Ocean Holdings, del Schmidt Ocean Institute.

El yate Whisper, por otra parte, tiene como dueño registrado al grupo Cayman Destiny Trust Fnd. Eric Schmidt fue propietario también de un yate de expedición rompehielos de 77 metros, el Legend, vendido a una naviera que lo rebautizó como Aqua Lares. Según ha divulgado el Financial Times, el buque de recreo y pasaje contratado en el naval vigués de 107 metros de eslora es el reemplazo para esta unidad.

Grupo Rodman

Aun en búsqueda activa de comprador, Metalships & Docks ha mantenido su condición de astillero de referencia en el segmento de reparaciones. Y, más allá de Metalships, la compañía de Rodman especializada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, Rodman Polyships, presenta una salud envidiable y con fuertes proyectos de crecimiento; no está en venta.

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El astillero de Moaña está trabajando en el mayor contrato de su historia, con el que dispensará 19 patrulleras para República Democrática del Congo (conocida también como Congo-Kinsasa). Las embarcaciones tienen entre 11 y 35 metros de eslora; el pedido, firmado con el Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (Ministerio de Defensa y los Veteranos Combatientes), supera holgadamente los 50 millones de euros.